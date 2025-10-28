Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Oro
Valore artigiano : "Non esiste un software per il senso del bello"
28 ott 2025
GAIA PAPI
Oro
Valore artigiano : "Non esiste un software per il senso del bello"

L’impegno di Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta. Tante le sfide che attendono il distretto sempre più aperto ai mercati. Tra le eccellenze la scuola orafa, garanzia per il ricambio generazionale.

Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta

Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta

"L’artigianalità rimane un valore imprescindibile. È il nostro vantaggio competitivo, anche in un settore che corre verso l’automazione". Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta, parla con l’orgoglio di chi ha visto evolversi un mestiere antico senza mai tradirne l’essenza.

Come si può mantenere l’identità artigiana in un contesto che richiede produttività, automazione e innovazione?

"Tecnologia e automazione sono strumenti che servono al nostro settore. Ci aiutano a velocizzare la produzione e a migliorare la precisione tecnica, cosa fondamentale oggi con i prezzi dei metalli così alti. Ma l’artigianalità incide nel rifinire un pezzo in modo impeccabile, nel dargli quella lucentezza e quel gusto che solo la mano e l’occhio dell’uomo possono garantire. Il design, poi, resta un apporto umano unico. L’artigiano aretino ha un senso del bello che non si insegna con i software. Per questo la tecnologia non sostituisce la manualità: la esalta".

Quindi gli artigiani aretini non vivono la tecnologia come una minaccia?

"Assolutamente no. La accogliamo con entusiasmo. Ci aiuta, ma non potrà mai sostituire la nostra manualità e il gusto nel design. Questi restano tratti identitari, la vera forza di Arezzo nel mondo".

Passiamo alle politiche di sistema e al sostegno alle piccole imprese. Come si muove Cna in questa fase?

"Offriamo ai nostri associati una gamma vasta di consulenze e di strumenti. Sul fronte dell’internazionalizzazione, per esempio, stiamo organizzando piccoli workshop in Europa, a costi contenuti, per mettere in contatto diretto le aziende con nuovi mercati. È un modo concreto di aiutare le imprese a farsi conoscere, contenendo le spese e ampliando i contatti".

Un altro tema cruciale è il passaggio generazionale. Come si costruisce la staffetta tra maestri orafi e nuove leve?

"Arezzo ha un’eccellenza unica: la scuola orafa, l’unico istituto statale di questo tipo in Italia. Ha ricevuto finanziamenti importanti e oggi dispone degli stessi macchinari che abbiamo noi in azienda. I ragazzi che escono da lì sono pronti a entrare nel mondo del lavoro e a usare tecnologie all’avanguardia. In più, l’Its orafo sta ampliando l’offerta formativa per preparare personale specializzato. Avevamo un problema di ricambio generazionale: oggi stiamo finalmente costruendo il ponte tra chi esce e chi entra".

Parliamo di sostenibilità: quali strumenti mette in campo Cna per accompagnare le aziende in questo percorso?

"Il nostro settore è sostenibile da sempre. Recuperiamo gli scarti di produzione perché la materia prima ha un valore enorme, e lo facciamo da decenni. Oggi molte aziende orafe sono certificate e hanno impostato processi produttivi green. Non è più il settore degli anni Ottanta: siamo imprese moderne, attente all’ambiente e alla tracciabilità, perché i mercati internazionali lo richiedono. La sostenibilità è diventata un prerequisito per vendere all’estero".

A proposito di export, quali sono oggi le aree più strategiche per il distretto?

"Tradizionalmente i nostri mercati di riferimento sono gli Stati Uniti, il Medio Oriente, Dubai, e in parte la Turchia. Aprire nuovi mercati, però, richiede tempo: dieci anni per consolidarsi in un Paese come il Giappone o l’Australia non sono un’eccezione. Oggi guardiamo con attenzione a India, Cina e Africa, ma anche alla stessa Europa, che sta cambiando modalità di acquisto e distribuzione".

