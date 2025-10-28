Valore artigiano : "Non esiste un software per il senso del bello"

"L’artigianalità rimane un valore imprescindibile. È il nostro vantaggio competitivo, anche in un settore che corre verso l’automazione". Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta, parla con l’orgoglio di chi ha visto evolversi un mestiere antico senza mai tradirne l’essenza.

Come si può mantenere l’identità artigiana in un contesto che richiede produttività, automazione e innovazione?

"Tecnologia e automazione sono strumenti che servono al nostro settore. Ci aiutano a velocizzare la produzione e a migliorare la precisione tecnica, cosa fondamentale oggi con i prezzi dei metalli così alti. Ma l’artigianalità incide nel rifinire un pezzo in modo impeccabile, nel dargli quella lucentezza e quel gusto che solo la mano e l’occhio dell’uomo possono garantire. Il design, poi, resta un apporto umano unico. L’artigiano aretino ha un senso del bello che non si insegna con i software. Per questo la tecnologia non sostituisce la manualità: la esalta".

Quindi gli artigiani aretini non vivono la tecnologia come una minaccia?

"Assolutamente no. La accogliamo con entusiasmo. Ci aiuta, ma non potrà mai sostituire la nostra manualità e il gusto nel design. Questi restano tratti identitari, la vera forza di Arezzo nel mondo".

Passiamo alle politiche di sistema e al sostegno alle piccole imprese. Come si muove Cna in questa fase?

"Offriamo ai nostri associati una gamma vasta di consulenze e di strumenti. Sul fronte dell’internazionalizzazione, per esempio, stiamo organizzando piccoli workshop in Europa, a costi contenuti, per mettere in contatto diretto le aziende con nuovi mercati. È un modo concreto di aiutare le imprese a farsi conoscere, contenendo le spese e ampliando i contatti".

Un altro tema cruciale è il passaggio generazionale. Come si costruisce la staffetta tra maestri orafi e nuove leve?

"Arezzo ha un’eccellenza unica: la scuola orafa, l’unico istituto statale di questo tipo in Italia. Ha ricevuto finanziamenti importanti e oggi dispone degli stessi macchinari che abbiamo noi in azienda. I ragazzi che escono da lì sono pronti a entrare nel mondo del lavoro e a usare tecnologie all’avanguardia. In più, l’Its orafo sta ampliando l’offerta formativa per preparare personale specializzato. Avevamo un problema di ricambio generazionale: oggi stiamo finalmente costruendo il ponte tra chi esce e chi entra".

Parliamo di sostenibilità: quali strumenti mette in campo Cna per accompagnare le aziende in questo percorso?

"Il nostro settore è sostenibile da sempre. Recuperiamo gli scarti di produzione perché la materia prima ha un valore enorme, e lo facciamo da decenni. Oggi molte aziende orafe sono certificate e hanno impostato processi produttivi green. Non è più il settore degli anni Ottanta: siamo imprese moderne, attente all’ambiente e alla tracciabilità, perché i mercati internazionali lo richiedono. La sostenibilità è diventata un prerequisito per vendere all’estero".

A proposito di export, quali sono oggi le aree più strategiche per il distretto?

"Tradizionalmente i nostri mercati di riferimento sono gli Stati Uniti, il Medio Oriente, Dubai, e in parte la Turchia. Aprire nuovi mercati, però, richiede tempo: dieci anni per consolidarsi in un Paese come il Giappone o l’Australia non sono un’eccezione. Oggi guardiamo con attenzione a India, Cina e Africa, ma anche alla stessa Europa, che sta cambiando modalità di acquisto e distribuzione".