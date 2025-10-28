UnoAerre, sintesi di tecnologia e manualità

Il tema della digitalizzazione, per UnoAerre, non rappresenta solo un’evoluzione tecnica ma una trasformazione culturale che ridefinisce il modo di produrre senza intaccare l’anima artigianale del marchio. "Non parlo di percentuali, ma di percezione: all’interno della nostra azienda ogni fase, dalla fusione del metallo fino al prodotto finito, è tracciata digitalmente", spiega Cristina Squarcialupi, presidente di UnoAerre Industries. "Questo consente un’integrazione totale dei processi produttivi, fondamentale soprattutto per un’azienda di grandi dimensioni. Alcune macchine a controllo numerico ci permettono di costruire componenti in modo riproducibile, ma la mano dell’artigiano resta indispensabile. Le stampanti 3D, ad esempio, vengono usate principalmente per prototipazione e sviluppo prodotto, non per la produzione diretta."

Quanto è distante il saper fare tradizionale dalle innovazioni digitali?

"La nostra azienda è nata integrando industrializzazione e artigianalità, quindi la tecnologia accompagna il mestiere senza sostituirlo. La manualità rimane centrale: il controllo estetico, la lucidatura e il design non possono essere replicati da una macchina. La digitalizzazione supporta, velocizza e rende più efficiente la produzione, ma non elimina la creatività e la precisione dell’artigiano".

Quali sono oggi le aree più strategiche per la crescita del marchio e come si difende l’identità del made in Italy orafo sui mercati globali?

"Oltre all’Italia, l’Europa resta fondamentale, così come il Giappone, gli Stati Uniti e il Medio Oriente. UnoAerre è presente in 40 Paesi con sedi commerciali a Parigi e Tokyo e opera prevalentemente come partner per grandi brand, garantendo affidabilità e qualità. La nostra strategia si basa sulla credibilità costruita in oltre 100 anni di storia e sul rispetto di certificazioni rigorose".

Come affrontate le difficoltà internazionali, dalle oscillazioni del dollaro alle crisi globali come la pandemia?

"La stabilità finanziaria e la reputazione sono fondamentali. Anche nei periodi più complessi siamo riusciti a mantenere la competitività grazie alla qualità, all’affidabilità e alla gestione integrata della filiera. La vicinanza dei mercati e la supply chain interna all’Italia sono un vantaggio strategico che ci permette di rispondere rapidamente alle emergenze".

Qual è il ruolo della collaborazione con grandi brand e con le big tech?

"Le partnership strategiche ci consentono di sviluppare collezioni moda e linee non preziose, anticipate dalle tendenze dei mercati internazionali. I clienti stessi diventano informatori per comprendere meglio bisogni e gusti locali, rafforzando il posizionamento globale del nostro brand".

In una parola, come definirebbe il futuro del distretto orafo aretino?

"Comunità. La forza del distretto è la collaborazione tra imprese: condividere competenze, tecnologie e mercati ci permette di superare le crisi e di affrontare periodi complessi come quello attuale".