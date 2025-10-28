Una filiera di eccellenza . Giordini e l’oro ai massimi: "Obiettivo resilienza e qualità"

Giordana Giordini, Presidente designata di Confindustria Toscana Sud, al tavolo di Qn Distretti. Ad Arezzo nel cuore del distretto orafo italiano, simbolo di eccellenza manifatturiera, si discute con i protagonisti di innovazione tecnologica e vocazione all’export. Aretina, 56 anni, Giordana Giordini è titolare insieme al fratello Alessandro della Giordini srl, azienda orafa di 40 dipendenti giunta alla terza generazione, che nel 2024 ha festeggiato il 60° anno di attività. Giordini è attuale Presidente della Sezione Oreficeria Gioielleria di Confindustria Toscana Sud, Consigliere di Federorafi, della Camera di Commercio di Arezzo Siena e Censore della sede di Arezzo della Banca d’Italia.

Giordini sul fronte export, qual è la situazione dazi e nuovi mercati?

"Il momento è molto difficile, quello che attraversano le aziende per il prezzo dell’oro e le cifre record raggiunte, parla di instabilità costante. Noi che siamo amici della stabilità e della programmazione siamo in balia di questa oscillazione continua col prezzo dell’oro che sale tantissimo, poi magari scende per qualche giorno fino a risalire di nuovo, impennate che bloccano il lavoro. A tutto ciò si somma la situazione geopolitica, una guerra l’abbiamo, incrociando le dita, risolta, ma c’è ancora il conflitto Russia-Ucraina in corso, è un momento delicato quello che sta vivendo l’Europa dal punto di vista economico. L’America, il secondo mercato più importante se togliamo la Turchia, con l’introduzione dei dazi, ha prima bloccato e poi rallentato fortemente il lavoro. In Turchia, che è stata per un paio d’anni il secondo mercato più importante, l’introduzione della tassa del 6% sul valore complessivo della merce italiana esportata, ha bloccato e frenato il lavoro. Il mondo è in forte crisi, il mercato orientale è fermo".

Siamo in una tempesta perfetta...

"Sì, la guerra, i problemi economici, i dazi e il prezzo dell’oro ci consegnano un momento difficile in cui le aziende orafe vivono una forte tensione che ha rallentato il distretto. I dati del primo semestre 2025 parlano chiaro, sono con un segno meno davanti, per Arezzo si parla del -25% ma sono dati destinati a peggiorare perché il blocco verso gli Usa si è registrato tra maggio e giugno scorso e ancora il mercato non è ripartito. Sarà un anno molto difficile in cui le aziende dovranno tenere duro. Ci saranno momenti di difficoltà ma non ci arrendiamo, siamo resilienti e c’è voglia di fare".

Su cosa puntare?

"Sull’innovazione e la transizione industriale. Siamo i più grandi sostenitori del made in italy caratterizzato da forte presenza di artigianalità, è la nostra eredità del passato ma legata all’innovazione industriale: le mani dei nostri maestri unite alle tecnologie avanzate ci permettono di competere nel mondo in un momento difficile, ecco perché quel poco che vendiamo lo vendiamo perché prodotto di altissima qualità".

Quale il ruolo di Confindustria in questo contesto?

"Come associazione abbiamo un ruolo importante, dobbiamo continuare a creare sistema, a mettere le imprese in rete, ad offrire strumenti che possono aiutare le aziende dal punto di vista dell’internazionalizzazione, anche se le aziende orafe sono abituate ad andare nei mercati con l’export al 90%. Dopo l’introduzione dei dazi americani abbiamo fatto uno studio come Federorafi sui "big five europei": i mercati zero dazio dove siamo già presenti, ma in cui cerchiamo di essere più incisivi. Anche se tutti e cinque insieme non assorbono ciò che vendevamo agli Usa, passo dopo passo cercheremo nuovi sbocchi. Ci rivolgiamo anche al mercato interno italiano, prima messo da parte e ora da rivalorizzare".

Come sono messe le aziende sul fronte manodopera?

"Stiamo aiutando le aziende a fare ricambio generazionale. Abbiamo assistito ad una grande mancanza di lavoratori nella ripartenza dopo il Covid, ma il problema del ricambio generazionale è sempre attuale nelle aziende. Abbiamo figure più pratiche che vanno in pensione, collaboriamo molto con le scuole: servono percorsi tecnici e professionali per connettere i giovani delle scuole con le aziende. Puntiamo sugli stage per trasferire ai giovani competenze e cultura di impresa, etica del lavoro. Oggi ai ragazzi basta un nulla per non venire a lavorare, serve educazione al lavoro. Dobbiamo lavorare sui giovani orientandoli verso gli istituti priofessionali, corsi its, collaborare con le università perchè anche nelle nostre aziende servono laureati, ingegneri gestionali, figure di alto profilo. Abbiamo l’obbligo di rendere attrattiva questa filiera, siamo un distretto importantissimo e la nostra è un’economia circolare".