Tim Enterprise, partner digitale: "La cybersecurity è leva di crescita"

di Serena Convertino

AREZZO

Nel cuore della Fraternita dei Laici, dove oggi si svolge ’L’Oro del Fare – Filiere, Persone, Territori’, l’incontro tra tradizione e innovazione trova una delle sue voci più autorevoli nell’intervento di Michele Vecchione, responsabile dell’offerta security di Tim Enterprise, la Business unit del Gruppo TIM che è tra i protagonisti della trasformazione digitale italiana e partner strategico per imprese e pubbliche amministrazioni che puntano a coniugare competitività, sicurezza e sostenibilità. Tim Enterprise affronta questa sfida con un piano di investimenti da un miliardo di euro in tre anni e con un ecosistema tecnologico che integra connettività 5G, Cloud ed Edge Computing, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e soluzioni di sicurezza avanzate.

Con Data Center di ultima generazione alimentati al 100% da fonti rinnovabili, la partecipazione al Polo Strategico Nazionale per il cloud sovrano e piattaforme dedicate alle smart city e all’industria 4.0, la società si propone come abilitatore della nuova economia digitale del Paese. Grazie a queste tecnologie, le aziende possono contare sempre più su infrastrutture affidabili e servizi che accompagnano la crescita dei distretti produttivi italiani, dai comparti manifatturieri alla pubblica amministrazione. L’obiettivo? Costruire un ecosistema digitale capace di garantire sovranità dei dati, resilienza e sostenibilità, tre principi chiave della nuova economia industriale.

Uno dei fronti più caldi sui quali TIM Enterprise concentra le proprie energie è la cybersecurity. Michele Vecchione porrà l’accento su questo tema cruciale per il futuro del manifatturiero: la sicurezza informatica come leva di sviluppo. "La cybersecurity e la direttiva Network and Information Security 2 – la nuova normativa europea sulla sicurezza informatica – non devono essere considerate semplici adempimenti normativi, ma elementi fondanti della competitività economica del Paese", spiega. "Il settore manifatturiero, che da solo registra il 16% degli attacchi, è tra i più esposti. Un blocco produttivo o la perdita di dati e brevetti può compromettere l’intero sistema. Per questo la cybersecurity è un pilastro della nostra economia". Mondo dell’oreficeria compreso. Dove la tradizione artigianale incontra processi produttivi sempre più digitali, la protezione dei dati diventa un fattore essenziale di continuità e reputazione.

Tra le tecnologie più avanzate spicca la Quantum Key Distribution (QKD), una cifratura dei dati a prova di computer quantistici, sviluppata grazie alle competenze di Telsy, la società del Gruppo specializzata in cybersicurezza end-to-end. "Siamo tra i pochi player europei attivi nel campo delle tecnologie quantistiche" aggiunge Vecchione, "e queste soluzioni rappresentano il futuro della sicurezza digitale".

Un dialogo con il distretto orafo aretino, quello di oggi, in cui Vecchione ricorderà come innovazione e sicurezza rappresentino oggi il motore del Made in Italy. "Nel mondo dell’oreficeria come in altri comparti industriali, investire nella digitalizzazione e nella sicurezza informatica significa investire nella continuità, nella reputazione e nella competitività del Made in Italy".

Da Arezzo parte così un messaggio di fiducia: la tradizione può continuare a brillare solo se accompagnata dalla tecnologia. L’obiettivo? Un futuro più sicuro, sostenibile e digitale.