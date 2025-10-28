Simest e il Made in Italy. Dalla finanza alla strategia. Un partner per l’internazionalizzazione

Innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione: sono le tre direttrici su cui si muove oggi il distretto orafo di Arezzo. In un contesto di forte competizione globale, il sostegno strategico e finanziario diventa cruciale. A spiegarlo è Carolina Lonetti, Direttore Export Credit e Finanza Agevolata SIMEST, società del Gruppo Cdp che da oltre trent’anni accompagna le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione.

Il distretto orafo di Arezzo è riconosciuto come un simbolo del Made in Italy. Quali sono le sfide principali per le imprese del settore oggi?

"Il distretto orafo italiano – e in particolare quello di Arezzo – rappresenta uno dei pilastri del lusso e della gioielleria Made in Italy. Oggi le imprese del settore si trovano ad affrontare una competizione globale sempre più intensa e mercati in continua evoluzione, dove la capacità di innovare in chiave sostenibile e la visione strategica nel rispondere alle nuove esigenze di clienti e mercati costituiscono elementi decisivi per rafforzare la competitività e preservare margini adeguati. L’aumento dei costi delle materie prime e le ulteriori barriere tariffarie impongono una revisione del modello produttivo tradizionale e dell’offerta, orientando le aziende verso investimenti mirati e una maggiore diversificazione dei mercati di riferimento. Una sfida complessa, che richiede di conciliare l’espansione internazionale con la tutela di quei tratti distintivi che rendono unica l’eccellenza orafa italiana nel mondo".

In che modo Simest supporta le imprese del distretto nel rafforzare la loro competitività, sia in Italia sia all’estero?

"Mettiamo a disposizione delle imprese un’offerta integrata di strumenti, che combina finanziamenti agevolati e investimenti nel capitale, per rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici e sostenerne i piani di crescita in Italia e all’estero, anche attraverso il coinvolgimento delle filiere produttive. Con i finanziamenti agevolati, Simest sostiene anche la partecipazione a fiere ed eventi internazionali, la realizzazione di strutture commerciali, lo sviluppo di attività di marketing all’estero e la diffusione del commercio elettronico, offrendo alle imprese strumenti concreti per ampliare la propria presenza sui mercati esteri. Con un tasso fisso dello 0,3%, contributi a fondo perduto fino al 20% e durate fino a 6 anni, questi finanziamenti – erogati a valere su risorse pubbliche – rappresentano per le imprese, anche le più piccole, un supporto immediato, competitivo e accessibile, complementare all’offerta del mercato. Attraverso la finanza agevolata, Simest ha supportato negli ultimi tre anni circa 50 imprese del settore, di cui il 28% nella provincia di Arezzo, con oltre 20 milioni di euro destinati a investimenti strategici, innovazione, sostenibilità e promozione internazionale".

E per le piccole e micro imprese?

"Le micro e piccole imprese sono da sempre al centro della nostra azione: la gioielleria italiana è fatta di artigianalità, creatività e innovazione, qualità che vanno tutelate. Simest è al fianco delle aziende del settore per sostenerle negli investimenti in Italia e all’estero, accompagnandone la crescita anche sul piano delle competenze e della formazione manageriale. Un approccio che abbiamo voluto ulteriormente rafforzare con il lancio del progetto ’Filiere d’Impatto’, avviato lo scorso anno e oggi parte integrante della strategia di supporto a un tessuto produttivo costituito in larga parte da micro e piccole imprese. L’iniziativa nasce per comprendere le esigenze specifiche delle imprese integrate nelle catene del valore delle grandi aziende internazionali, orientandole verso un utilizzo consapevole degli strumenti di finanza agevolata e stimolando investimenti a più alto valore aggiunto. Ad oggi, Simest ha siglato otto accordi con champion nazionali appartenenti a diversi settori, attivando investimenti in digitalizzazione, automazione, sostenibilità dei processi produttivi e rafforzamento delle competenze aziendali. In questo quadro, anche il distretto orafo può diventare un partner strategico all’interno di una filiera che incarna l’eccellenza del Made in Italy nel mondo".