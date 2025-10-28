Oro, lo scenario a due facce. Il boom del prezzo del bene rifugio condiziona le scelte degli artigiani

Federico

L’oro è valore ma anche materia e simbolo. Bene rifugio nei tempi incerti è anche scintilla creativa per l’artigianato italiano. Il metallo prezioso rappresenta oggi un indicatore della frattura economica che si sta consumando all’interno del distretto che rappresenta questa eccellenza: quello di Arezzo, motore del Made in Italy orafo nel mondo.

Da una parte, ci sono le imprese della gioielleria tradizionale: 1200 aziende e con quasi 10mila lavoratori, in grande parte artigiani e piccole imprese di filiera. Dall’altra i colossi dell’oro puro, che si occupano di raffinazione e trasformazione del metallo: eccellenze industriali che, spinte dall’impennata dell’oro, viaggiano a ritmi record, macinando miliardi di fatturato.

Uno scenario a due facce: c’è chi vola grazie all’oro dei lingotti e c’è chi arranca sotto il peso di un metallo troppo caro e altrettanto volatile.

QN La Nazione accende oggi i riflettori su questi temi con l’evento Oro del Fare - Filiere, Persone, Territori, promosso da Qn Distretti insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo, il principale distretto orafo d’Europa si dà appuntamento nella sala della musica della Fraternita dei Laici in piazza Grande per un confronto tra imprese, istituzioni ed esperti sul futuro del comparto.

Al centro dei dibattiti ci saranno le grandi sfide dell’oro contemporaneo: la sostenibilità, la coesione, l’export, la formazione e l’economia circolare.

Il prezzo ha raggiunto nelle ultime settimane nuovi picchi storico: oltre 4mila dollari l’oncia, pari a 111 euro al grammo. Un record che in questo momento premia gli operatori che trattano il metallo come asset finanziario o lo raffinano, ma che penalizza i produttori di gioielli, costretti a fare i conti con costi insostenibili, ordini in calo e margini ridotti all’osso.

A complicare il quadro, si aggiungono dazi imposti dagli Stati Uniti, l’instabilità politica nei mercati emergenti e il raffreddamento di alcune mete cruciali per l’export, come la Turchia, che nel 2024 aveva trainato in modo eccezionale il commercio orafo.

Il risultato è un crollo dell’export di gioielleria made in Arezzo del 25% e una crescita vertiginosa del ricorso alla cassa integrazione. Lo stesso vento che soffia contro la gioielleria, gonfia le vele dell’oro industriale. Banche centrali e investitori privati, spaventati dalle incertezze globali, acquistano lingotti per garantirsi stabilità. Bankitalia da sola ha raggiunto quota 2452 tonnellate di riserve auree.

Le aziende di raffinazione aretine, che puntano su tecnologie avanzate, green refining, economia circolare e tracciabilità, hanno saputo intercettare questa domanda con grande lucidità strategica. Il loro successo, però, si accompagna a un dato strutturale: danno lavoro a poche centinaia di addetti, a fronte dei migliaia impiegati nella gioielleria artigianale. Il nodo sta qui: da una parte il lavoro diffuso e dall’altra una crescita troppo concentrata. Il distretto è diviso tra chi galoppa e chi lotta per sopravvivere. È un’asimmetria che pesa.

Da qui l’esigenza di un evento come Oro del Fare, che non è solo una celebrazione dell’identità produttiva di Arezzo, ma un’occasione per fare il punto sul presente e progettare il futuro. In un’epoca in cui si parla tanto di transizione sostenibile e digitale, è tempo di capire come tradurre questi concetti in realtà per le imprese orafe, che rappresentano un patrimonio unico al mondo per qualità artigianale e storia.

Se le grandi imprese della trasformazione dell’oro sono pronte a correre, non si può lasciare indietro il resto del sistema. Serve un patto territoriale che tenga insieme tutte le anime del settore. Oro del Fare di Qn Distretti nasce anche per questo.