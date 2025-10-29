Oro: innovazione e sostenibilità. Le strategie del distretto aretino

È un metallo prezioso che è simbolo di ricchezza, ma ad Arezzo è molto di più: l’oro è il perno di un distretto che rappresenta l’Italia nel mondo, leader in Europa. Ieri, l’intera filiera è stata protagonista di un’analisi strategica durante l’incontro ’L’Oro del fare – Filiere, persone, territori’, tappa del ciclo Qn Distretti, promosso da Quotidiano Nazionale in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Ipsos Doxa e cofinanziato dall’Unione Europea.

Il convegno, ospitato nello storico Palazzo della Fraternita dei Laici, ha riunito istituzioni, aziende ed esperti, delineando la rotta che il settore orafo deve seguire per il suo futuro: innovazione, sicurezza e internazionalizzazione, strategie vitali supportate dal main partner TIM Enterprise e dal partner SIMEST. La giornata ha preso il via con i saluti di Pier Luigi Rossi, primo rettore della Fraternita dei Laici, seguiti da un videomessaggio di Giorgio Silli, sottosegretario al ministero degli Esteri, il quale ha ribadito il peso specifico della manifattura orafa italiana sui mercati internazionali.

Il primo dibattito, incentrato sul ’Valore orafo – Il distretto tra tradizione, innovazione, sostenibilità e coesione’, ha visto protagonista Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo. Ghinelli ha messo in luce il valore strategico del distretto come motore economico, insistendo sulla cruciale tematica "della coesione territoriale e sul binomio vincente tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica".

A seguire, la sessione ’Oro circolare: economia rigenerativa e recupero dei metalli preziosi’, ha confermato la leadership aretina nella rigenerazione industriale. Sono intervenuti Luca Benvenuti, amministratore delegato di Chimet, che ha evidenziato il "ruolo strategico del recupero dei metalli preziosi come fattore di sostenibilità". Marco Manneschi, presidente di Tca, ha messo in luce la questione della dipendenza dalle materie prime, definendo il recupero come l’unica strada per garantire disponibilità e accessibilità in un mercato globale, con la bussola etica dei fattori ambientali e sociali a guidare le scelte.

"Il recupero di metalli preziosi – ha detto Martino Neri, presidente di Safimet – è un settore in forte crescita, fondamentale non solo per la sostenibilità ambientale ma anche per quella sociale".

Dopo la proiezione del ’Vox Populi’, un video che ha raccolto le aspettative del pubblico, si è passati all’analisi di scenario con Rossella Borri, ricercatrice di Ipsos Doxa, che ha presentato i risultati di una ricerca offrendo una panoramica sui comportamenti dei consumatori, sempre più attenti alla coesione e alla sostenibilità. Il panel ’Le imprese che illuminano il futuro’ ha poi dato voce ai partner strategici e alle aziende-simbolo.

Carolina Lonetti, direttore export credit e finanza agevolata di Simest, ha delineato la strategia "della società per supportare la competitività internazionale del distretto orafo aretino con strumenti dedicati". Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre, ha rafforzato la prospettiva industriale. "L’internazionalizzazione – ha affermato – non rappresenta un semplice canale distributivo, ma una scelta strategica essenziale.

Michele Vecchione, responsabile offerta security di TIM Enterprise, ha successivamente posto l’accento sul ruolo cruciale della tecnologia e della sicurezza nel contesto produttivo. "Un approccio essenziale – ha commentato – per ’blindare’ l’eccellenza italiana rappresentata dal distretto aretino stesso".

L’ultimo dibattito, ’Il cuore produttivo: le voci delle filiere’, ha portato sul palco i rappresentanti delle associazioni di categoria. Mauro Benvenuto, presidente Cna Orafi, ha messo in guardia contro l’impatto delle misure protezionistiche e dell’aumento dei costi delle materie prime, ribadendo l’urgenza di percorsi formativi come gli Its, per il ricambio generazionale. Giordana Giordini, Presidente sezione Oreficeria e gioielleria di Confindustria Toscana Sud, ha evidenziato come il "Made in Arezzo sia valorizzato dalla riuscita coniugazione tra artigianalità e innovazione tecnologica". Luca Parrini, presidente Confartigianato Orafi, ha confermato la problematica del reperimento di manodopera qualificata e ha illustrato le iniziative di Confartigianato per sostenere il ricambio.

A chiudere gli interventi è stato Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana, che ha sottolineato come "il valore del distretto risieda nella forza della sua filiera integrata, in cui il terziario non è un elemento accessorio, ma il vero motore che trasforma la qualità del saper fare in crescita e innovazione".