L’impegno di Safimet. Neri guarda al futuro: "Sostenibilità al centro con la tecnologia al top"

Da un quarto di secolo Safimet mette a disposizione la sua esperienza per il recupero e l’affinazione di metalli preziosi dagli scarti di lavorazioni industriali e produzione di sali galvanici.

Nata ad Arezzo nel 2000, da 25 anni l’azienda fornisce il suo sapere manageriale, prima nei settori dell’oreficeria, dell’elettronica e della galvanica, espandendosi successivamente anche nei settori chimico e farmaceutico. Diventata negli anni un’azienda internazionale, a Safimet è riconosciuta affidabilità, rapidità e servizi di alta qualità e importante attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tra i protagonisti dell’evento di Qn Distretti insieme ad aziende leader, associazioni, istituzioni e attori della transizione sostenibile, anche Martino Neri uno dei fondatori di Safimet, con cui riflettere di innovazione di filiera, recupero dei metalli preziosi, formazione, digitalizzazione, economia circolare e visione strategica per il futuro del Made in Italy.

Martino Neri, Safimet è diventata negli anni un’azienda internazionale, da dove è partita?

"Safimet è partita dall’idea di tre amici che lavoravano nello stesso posto e hanno deciso di realizzare per conto proprio questa società. Siamo partiti nel 2000 e a distanza di 25 anni abbiamo fatto molta strada".

A Safimet è riconosciuta affidabilità, rapidità e servizi di alta qualità, quanto è importante l’attenzione alla sostenibilità ambientale?

"È molto alta. Ci stiamo dedicando alla circolarità dell’azienda e abbiamo molte iniziative in questo senso. Una è la riduzione della Co2 ricorrendo a forniture energetiche, metano ed energia elettrica, provenienti da fonti rinnovabili. Tra le cose più importanti, il fatto che stiamo mettendo su una turbina che alimentiamo con vapore che produciamo internamente dal raffreddamento dei fumi di 4 linee, che ci permetterà di risparmiare circa 1 milione e mezzo l’anno perchè andremo in auto consumo".

E poi?

"Non solo, recuperiamo l’acqua piovana e di lavamento dei piazzali per alimentare la vasca di raccolta dell’acqua da pozzi, integriamo questa cisterna e aspiriamo di fatto meno acqua dalla falda. Altro notevole risparmio. La sostenibilità ambientale è anche questa, i miei impianti sono super tecnologici, non so se i nostri competitor li hanno. Abbiamo filtri per la captazione delle polveri dotati di maniche catalitiche, significa che i fumi che contengono micro inquinanti come diossine all’interno, vengono catalizzati e quindi trattenuti e non emessi in atmosfera. Abbiamo impianti per l’abbattimento di ossidi d’azoto. Siamo tecnologicamente molto avanzati e impiantisticamente molto performanti".

Si parla di oro circolare, economia rigenerativa e recupero dei metalli preziosi, ad Arezzo copriamo tutto il ciclo, è questa la forza del nostro distretto?

"Certamente. Noi lavoriamo principalmente con le galvaniche della moda e in parte dell’oro anche se non è il nostro business principale. Ci stiamo specializzando nel recupero del palladio un metallo considerato strategico che va nelle marmitte catalitiche della auto, così come in altre applicazioni industriali. Ma trattiamo anche platino e rodio. Sono tutti metalli che l’oreficeria usa marginalmente, facciamo recupero soprattutto di accessori moda".

Nel novembre 2022 Safimet ha cambiato la propria forma giuridica ed è diventata una Società Benefit stabilendo formalmente un percorso fatto di responsabilità ambientale, sociale e impegno etico, cosa significa?

"La novità è quella di entrare di più nel sociale e contribuire con nostro supporto all’azione quotidiana di società e associazioni".

Sulla tracciabilità delle materie prime a che punto siamo?

"È un aspetto fondamentale. Lavoriamo con tutto metallo tracciato, oro e argento, ne conosciamo la provenienza che viene certificata. Sappiamo come viene ottenuto e ci viene fornito, se proviene da lavori etici o meno. Diamo molto risalto alla tracciabilità, è questo che i grandi brand della moda vogliono e noi cerchiamo di fornire un materiale che sia eticamente corretto anche nel recupero. Nei Laboratori di Analisi e di Ricerca e Sviluppo di Safimet vengono impiegati metodi classici insieme a nuovi sistemi strumentali, che consentono di effettuare analisi precise dei metalli preziosi. Le rigide misure di controllo permettono ai nostri operatori di lavorare in totale sicurezza".