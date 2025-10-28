L’identità di un territorio: "Oro patrimonio di tutti"

"L’oreficeria è parte integrante della nostra identità. Non è solo un settore economico: racconta la storia della città, la creatività dei nostri artigiani e la capacità di coniugare arte e impresa" così il sindaco Alessandro Ghinelli. "Arezzo è leader in Italia per export e in Europa per quantità di metallo prezioso lavorato, e questo ha dato e continua a dare lavoro, sviluppo e visibilità internazionale. L’oro è patrimonio di tutti gli aretini, genera valore economico e coesione sociale". Il distretto orafo è uno dei pilastri del made in Italy. Quali sono le chiavi per mantenerne il valore competitivo?

"Il segreto è innovare senza rinunciare alla qualità e alla tradizione. Oggi servono investimenti nella digitalizzazione, nella sostenibilità e nella formazione. Ma servono anche reti solide tra imprese, istituzioni e centri di ricerca. La tecnologia non sostituisce l’artigianalità: la nostra manualità e il gusto nel design restano elementi distintivi. Il Comune può facilitare questi processi sostenendo collaborazioni e iniziative promozionali".

Come coniugare tradizione artigiana e nuove tecnologie?

"Le tecnologie – dalla modellazione 3D alla produzione digitale – devono esaltare la manualità, non sostituirla. La tradizione aretina è fatta di sensibilità estetica, precisione e gusto, elementi che nessuna macchina può replicare. Le imprese che sapranno integrare l’eredità artigiana con strumenti digitali continueranno a distinguersi sui mercati internazionali".

Il ruolo del Comune?

"Favoriamo un dialogo costante tra scuola e impresa. Solo formando nuove generazioni di orafi competenti possiamo garantire continuità. Percorsi tecnici, professionali e universitari permettono ai giovani di acquisire competenze digitali e gestionali, affiancandole alla conoscenza tradizionale".

Quanto incide oggi la sostenibilità nella produzione orafa?

"È imprescindibile. Arezzo ha anticipato i tempi recuperando il metallo dagli scarti industriali, producendo l’oro etico. Questo approccio valorizza l’identità del distretto e rafforza la credibilità sui mercati internazionali". Esiste una strategia per promuovere l’oro aretino come prodotto etico e sostenibile? "Coinvolgere imprese, associazioni di categoria, istituzioni e organizzatori fieristici. L’oro etico è un messaggio potente che distingue Arezzo e rafforza il legame tra economia, cultura e responsabilità sociale. Progetti come Orodautore e la scuola Le Stanze dell’Opera uniscono arte e produzione, creando un’identità culturale unica". Quale dovrebbe essere la nuova vocazione?

"L’oro di Arezzo deve continuare a essere ambasciatore della nostra storia, della tradizione, dell’innovazione, dell’etica e della bellezza. Investendo nei giovani, nella sostenibilità e nella cultura del fare bene, l’oro continuerà a brillare nel mondo non solo come valore economico, ma come espressione autentica del nostro territorio".