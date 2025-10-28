La forza del distretto. Parrini: "Piccoli e versatili. Mancano tecnici specializzati"

Le associazioni di categoria, al centro del confronto sull’oro ad Arezzo, città cuore del distretto italiano, sul tavolo temi come innovazione tecnologica e vocazione all’export. Ospite di Qn distretti anche Luca Parrini, Presidente Orafi, di Confartigianato Imprese Toscana e Presidente nazionale di Confartigianato Orafi.

Parrini, perché Confartigianato partecipa alla giornata e quale sarà il tema del suo intervento?

"Siamo sicuramente l’associazione più rappresentativa nel primo distretto d’Europa e dato l’argomento per noi era molto importante esserci in questo momento in cui nel distretto ci sono alcune criticità accanto a tanti aspetti positivi".

Quale il ruolo delle associazioni di categoria nella costruzione del distretto del futuro?

"Per noi rimane molto centrale parlando in questo momento di alcune criticità e delle difficoltà del mercato principale che è quello americano, che le associazioni si spendano per aiutare le aziende a diversificare. Ad aprirsi ad altri mercati, anche attraverso i rapporti con Ice e con le fiere, per promuovere lo sviluppo del commercio estero".

Verso quali nuovi mercati guardare?

"Adesso segnali positivi vengono dai mercati orientali. Non la Cina che vive di auto produzione, parliamo di mercati non tanto grandi, ma stabili dal punto di vista economico come la Corea del Sud o la Malesia. Sono i nuovi orizzonti in cui le aziende stanno provando ad affacciarsi, mercati che prima erano trascurati mentre adesso cerchiamo di fare in modo che le aziende ci arrivino".

Artigianalità e trasformazione industriale a che punto siamo?

"È un argomento particolare, credo che le aziende si trasformano nel modo in cui decidono ma non devono diventare per forza grandi aziende. La nostra forza è il distretto, non la dimensione dell’azienda. Se il nostro settore si è ripreso più velocemente dopo il Covid, è stato anche per la dimensione piccola delle nostre aziende, che non significa debole, ma flessibile. Significa essere veloci a rispondere alle modifiche dei mercati".

Politiche a sostegno alle Pmi, cosa manca?

"Il nostro è un lavoro molto particolare, perciò quello che funziona parlando nel settore meccanico per noi può essere adattabile ma non rilevante. Invece sarebbe molto importante aiutarci in tutto quello che è il costo dell’energia. Paghiamo un gap importantissimo coi i concorrenti internazionali e che impatta molto sul prezzo del prodotto. Con i nostri competitor diretti come i turchi scontiamo sia il costo della manodopera che dell’energia. Riuscire a intervenire in quello che è un problema trasversale che riguarda tante categorie e cioè il costo dell’energia, e aiutarci con tutto quello che riguarda le missioni all’estero, sarebbe utile. Se paragoniamo tutti i bonus export della nostra Regione a quelli dei concorrenti diretti di Vicenza, vediamo come il Veneto sia molto più presente, una regione che interviene di più economicamente. Subiamo una concorrenza interna oltre che internazionale".

Trasferimento generazionale e formazione, cosa occorre per metterla in pratica?

"È stato il core business dei miei anni in questa carica. Abbiamo sempre lo sguardo rivolto al futuro, convinti che la situazione tornerà ad equilibrarsi, perciò dobbiamo risolvere il problema di essere storicamente aziende chiuse. Se abbiamo bisogno di nuovi collaboratori, dobbiamo essere i primi a far entrare le scuole dentro le aziende, riuscire a renderci interessanti. Far sapere che lavoriamo con laser e strumenti digitali, essere i primi a comunicarlo e cercare di avere un rapporto sempre più stretto con le scuole secondarie anche di primo livello. Benissimo il rapporto col Margaritone, ma ci dobbiamo interfacciare anche con ragazzi più giovani. Sono convinto di fare il lavoro più bello del mondo, se penso che un oggetto che realizzo sarà usato per comunicare un sentimento, dobbiamo trasferire questa nostra storicità alle nuove generazioni".

Il gap da colmare nel ricambio è grande?

"Cerchiamo di sostenere il passaggio generazionale anche con il "maestro artigiano" nelle nostre botteghe di artigianato artistico, un immenso patrimonio. Fare botteghe scuola e avere il sostegno delle istituzioni per ospitare anche più di un apprendista, sarebbe fondamentale. Ma dobbiamo sbrigarci perché facendo un censimento ci siamo accorti che i nostri dipendenti sono over 50 e nell’arco di 15 anni avremo una fuoriuscita dei collaboratori. Nel 2023 sono usciti 300 lavoratori per la pensione e tra corsi Its e scuola Margaritone, se ne sono diplomati 30: una sostituzione solo del 10%, la considero l’emergenza più importante".