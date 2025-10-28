Il recupero dei metalli preziosi. Manneschi e il ruolo di Tca: "Player dell’economia circolare"

Tca, azienda leader nel recupero e nella raffinazione dei metalli preziosi, da quasi mezzo secolo è al servizio delle aziende orafo-argentiere e di ogni tipo di industria, in tutto il mondo. Da Arezzo gestisce una realtà all’avanguardia a livello internazionale nell’economia circolare. Ecco perchè l’azienda sarà al tavolo dell’evento Oro del Fare, promosso da Qn Distretti insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo, cofinanziato dall’Unione Europea e Ipsos Doxa, main partner Tim Enterprise, partner Simest con cui il principale distretto orafo d’Europa si dà appuntamento in Fraternita per un confronto tra imprese, istituzioni ed esperti sul futuro del comparto.

Così all’interno dei tavoli dell’evento di Qn Distretti, insieme ad altre imprese di valore e qualità, siederà oggi Tca SpA, player internazionale nel recupero dei metalli preziosi, azienda che compirà a breve 50 anni di attività, operativa in ambito globale, con fatturato di oltre 2 miliardi e 450 milioni di euro. Sarà l’avvocato amministrativista Marco Manneschi, che è dal 2020 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tca SpA, a portare la testimonianza di cosa significhi per un’impresa, oggi, affrontare la competizione nell’ambito dell’economia circolare, in cui parole come incertezza, complessità e rischio, devono stare accanto e soprattutto devono stare bene insieme a quelle di sostenibilità, circolarità, generazione di valore.

Come si fa Presidente Marco Manneschi a fare impresa e servizi industriali oggi?

"Per dire come, occorre accennare con chi. E la risposta è che si fa insieme. Occorre tenere insieme e valorizzare competenze, capacità di visione, funzioni, informazioni in un intreccio virtuoso ed equilibrato, da cui può scaturire la qualità nel servizio, nel prodotto, nell’organizzazione. Si tratta di una caratteristica essenziale per le aziende che svolgono una funzione strategica per l’economia in generale".

Che tipo di contributo può portare Tca SpA?

"Il nostro è un approccio articolato, come dicevo poco fa. Anche in questo caso, parliamo di più strumenti ed elementi, che devono stare insieme. Strumenti finanziari che si intrecciano e sono sinergici con strumenti non finanziari, e viceversa, strumenti di misurazione, che creano informazione ma soprattutto conoscenza. Strumenti organizzativi che si traducono in prestigiose ed affidabili certificazioni, capacità di reporting sotto vari profili, vera e propria bussola per il costante miglioramento, funzioni essenziali come la Ricerca e sviluppo, non fine a se stessa ma applicata a soluzioni, tecnologia, capacità di investimento, innovazione. Come si può constatare ci sono molti aspetti: la complessità non è solo il mare dove navigare, ma anche un elemento attraverso il quale osservare, studiare, approfondire al fine di adottare le decisioni necessarie".

C’è uno strumento che ritiene particolarmente utile in questi tempi complessi per affrontare il discorso del Green Refining e della sostenibilità?

"Tca è un player dell’economia circolare, lavoriamo in questo ambito dalla nascita e il nostro impegno è sempre volto alla nostra stessa circolarità, alla sostenibilità in primis dei nostri processi. Tra dichiarare e misurare abbiamo creduto nella seconda opzione e così, grazie a uno studio LCA, siamo oggi tra i primi al mondo ad avere analizzato e ricavato gli impatti ambientali dei processi di recupero. Da qui sono nate informazioni utili al nostro processo produttivo ma anche a tutta la filiera, e nuove consapevolezze di come possa essere affrontata la sfida contemporanea alle economie di mercato partendo dai tavoli decisionali, ed invitandoli a pensare ai metalli preziosi come leva strategica delle nostre economie nazionali e internazionali".

Dove pensa sarebbe utile indirizzare il discorso, parlando di sostenibilità dei processi?

"Nel settore del recupero dei metalli preziosi, come in molti settori economici, le imprese possono agire da ‘prenditori’ o da ‘imprenditori’. La differenza sta nell’approccio, da una parte limitato alla propria sfera di interessi, ovvero di chi usa le risorse naturali come un bacino infinito a cui attingere per promuovere il proprio business, dall’altra olistico, ovvero di chi prova ad allargare il proprio orizzonte ben sapendo che le risorse naturali non possono essere ridotte in modo irreversibile, e quindi punta a generare valore dal loro costante recupero e mantenimento. La filiera del recupero richiede alle aziende certificate rigorosi standards di qualità e sostenibilità; nel contesto storico attuale, in cui le aziende hanno davanti a sé la scelta fra occuparsi di trasformazione ed economia circolare piuttosto che di estrazione ed economia lineare, il recupero è un modello a cui crescenti settori dell’economia tendono a riferirsi per creare valore e rigenerarlo".