Il made in Italy nel cuore del Mediterraneo

Workshop in giro per il mondo. Li sta organizzando a Cna con l’obiettivo di favorire l’apertura delle imprese verso nuovi mercati e contatti commerciali con grossisti ed operatori internazionali, valorizzando la tradizione e la qualità del comparto orafo italiano.

L’ultimo in ordine di tempo, dal 22 al 24 ottobre, si è tenuto a Larissa in Grecia ed era dedicato al settore orafo e della gioielleria.

La Grecia rappresenta un mercato strategico per l’Italia e l’appuntamento è servito alle imprese partecipanti per rafforzare relazioni economiche, sviluppare collaborazioni e contatti commerciali con grossisti ed operatori internazionali, valorizzando la tradizione e la qualità del comparto orafo italiano. Al workshop hanno preso parte 23 aziende, selezionate sia di Arezzo che di altre province italiane come Vicenza, Milano, Udine.

Tutti i partecipanti hanno presentato alcuni esempi delle loro creazioni e si sono confrontati con operatori del mercato greco, promuovendo così il meglio del made in Italy nel cuore del Mediterraneo. Diversi contatti sono in corso per replicare l’iniziativa al più presto, questa volta puntando ai mercati del Nord Europa.

"Adesso stiamo aspettando risposte da parte della Camera di Commercio Svizzera e Camera di Commercio tedesca, per organizzare workshop anche in quelle aree", conclude Mauro Benvenuto presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta.

Ga.Pa.