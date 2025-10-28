Filiera dell’oro al bivio . Strategie di crescita per la manifattura di lusso

La città si prepara a diventare il palcoscenico dell’eccellenza manifatturiera italiana. Oggi, nella cornice storica della Fraternita dei Laici, si terrà ’L’Oro del Fare – Filiere, Persone, Territori’, nuova tappa del ciclo QN Distretti – Le sfide dei Territori e dei Distretti Italiani, promosso da QN Quotidiano Nazionale e QN Economia, Cofinanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo e Ipsos Doxa con main partner TIM Enterprise e partner SIMEST.

Un appuntamento che riunirà imprese, istituzioni, associazioni di categoria e protagonisti della filiera orafa per discutere il futuro di un settore simbolo del Made in Italy. Il pomeriggio si aprirà alle 17.30 con l’introduzione della vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, seguita dai saluti di Pierluigi Rossi, presidente della Fraternita dei Laici, e da un saluto del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. Subito dopo, il primo panel, ’Valore orafo – Il distretto tra tradizione, innovazione, sostenibilità e coesione’, vedrà il sindaco Alessandro Ghinelli, presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, dialogare con Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, per una riflessione sul ruolo strategico del distretto orafo nell’economia italiana.

A seguire, il confronto entrerà nel vivo con il panel ’Oro circolare: economia rigenerativa e recupero dei metalli preziosi’, dedicato al tema della coesione, del riciclo e della sostenibilità dei processi produttivi. Ne parleranno Luca Benvenuti, amministratore delegato di Chimet, Marco Manneschi, presidente TCA, e Martino Neri, presidente e co-fondatore Safimet. Modera Federico D’Ascoli, responsabile della redazione de La Nazione Arezzo.

Dopo un momento audiovisivo, Vox Populi, che raccoglierà le testimonianze di cittadini, esperti e operatori del settore, sarà la volta dell’intervento di Rossella Borri, senior researcher di Ipsos Doxa, che presenterà una ricerca inedita su comportamenti dei consumatori, sostenibilità, coesione e impatti sociali delle trasformazioni industriali. Alle 18.45, il panel ’Le imprese che illuminano il futuro’ darà voce ai protagonisti dell’innovazione industriale e della digitalizzazione.

Interverranno Beppe Angiolini, direttore artistico della Città di Arezzo e art director di OroArezzo; Carolina Lonetti, direttore Export Credit e Finanza Agevolata di SIMEST; Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre Industries; e Michele Vecchione, responsabile Offerta Security di Tim Enterprise. A moderare sarà Antonio Mancinelli, editorialista moda e costume di QN Quotidiano Nazionale. Il confronto si chiuderà alle 19.20 con ’Il cuore produttivo: le voci delle filiere’, dedicato al ruolo delle associazioni di categoria nella costruzione del distretto del futuro.

Parteciperanno Mauro Benvenuto, presidente Cna Orafi Toscana, Giordana Giordini, presidente sezione oreficeria e gioielleria Confindustria Toscana Sud, Luca Parrini, presidente nazionale Confartigianato orafi, e Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana. Modererà Cristina Privitera.

La giornata si concluderà alle 20 con un cocktail di networking sotto le Logge Vasari. L’Oro del Fare si propone come un laboratorio di idee e proposte per il futuro del manifatturiero italiano, dove la tradizione incontra la tecnologia e la sostenibilità diventa motore di competitività.

Un’occasione per ribadire, da Arezzo al mondo, il valore delle filiere come rete viva di persone, imprese e territori che insieme costruiscono il futuro del Made in Italy.