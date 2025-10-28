Chimet trasforma gli scarti in una vera miniera d’oro

Il distretto orafo aretino rappresenta da sempre un modello di economia circolare. A testimoniarlo è l’attività di Chimet che, fin dalla fondazione nel 1974, è una delle realtà maggiormente all’avanguardia nel panorama internazionale per l’affinazione e il recupero dei metalli provenienti dalle lavorazioni dell’oreficeria, andando ad attuare reali strategie di sostenibilità e produzione a circuito chiuso. Proprio questo sarà il tema dell’intervento dell’amministratore delegato Luca Benvenuti nel corso del convegno "L’Oro del Fare - Filiere, Persone, Territori" dove approfondirà il ruolo strategico di queste attività per ridurre l’impatto ambientale e generare nuove economie.

"Oggi la sfida è di procedere verso modelli di economia rigenerativa", sintetizza Benvenuti, "capaci di unire innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e recupero dei metalli preziosi". Chimet, in quest’ottica, fornisce un esempio concreto di economia circolare. "L’azienda nasce proprio per risolvere uno dei problemi delle industrie orafe: recuperare e non perdere i metalli preziosi durante la produzione, rimettendo in circolo il valore e minimizzando le perdite. Diamo nuova vita agli scarti e ai rifiuti per valorizzare ciò che all’apparenza ha perso di significato".

Qual è la portata strategica di Chimet per l’economia nazionale?

"Il prezzo dei metalli, a partire dall’oro, cresce per effetto del contesto economico e geopolitico. In un Paese privo di risorse minerarie e materie prime come l’Italia, dunque, la vera ricchezza è rappresentata dal recupero: a fare la differenza sarà sempre più una filiera di affinazione efficace, efficiente, etica e rispettosa dell’ambiente. È doveroso imparare a fare refining su tutto".

Quali sono gli altri metalli, oltre all’oro, che tratta Chimet?

"Un particolare impegno è orientato verso i Pgm, cioè i metalli quali platino, palladio, iridio o rutenio utilizzati nell’industria della transizione energetica. Li estraiamo da catalizzatori esausti, tra cui le marmitte: in Europa, nel 2021, circolava un parco auto di poco meno di 250 milioni di veicoli, dunque abbiamo una miniera a disposizione solamente recuperando i metalli già in circolazione".

Quali sono le difficoltà del settore?

"Parliamo tanto di economia circolare ma, purtroppo, permangono incertezze a livello legislativo nel normare una materia tanto complessa. Questo rende difficile lo sviluppo, la continuità e la programmazione. Un quadro normativo chiaro favorirebbe l’affermazione di economie rigenerative all’insegna di sinergie tra imprese, istituzioni e ricerca".

Il recupero dei metalli preziosi può creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo?

"Certamente. Ma, ritornando al punto precedente, se per ottenere un’autorizzazione occorrono decine di anni è difficile restare competitivi a livello internazionale o perseguire Piani Industriali di Sviluppo orientati al futuro. Il recupero, invece, è la chiave: con meno incertezze, investimenti in tecnologie e economie di scala sarebbe possibile perseguire un’ulteriore crescita per l’intera comunità anche in termini occupazionali".

G.P.