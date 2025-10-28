Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
OroChimet trasforma gli scarti in una vera miniera d’oro
28 ott 2025
GAIA PAPI
Chimet trasforma gli scarti in una vera miniera d’oro

Da 50 anni l’azienda recupera i metalli preziosi provenienti dalle lavorazioni. Platino, palladio, iridio o rutenio sono usati anche per la transizione energetica.

Luca Benvenuti, amministratore delegato di Chimet

Il distretto orafo aretino rappresenta da sempre un modello di economia circolare. A testimoniarlo è l’attività di Chimet che, fin dalla fondazione nel 1974, è una delle realtà maggiormente all’avanguardia nel panorama internazionale per l’affinazione e il recupero dei metalli provenienti dalle lavorazioni dell’oreficeria, andando ad attuare reali strategie di sostenibilità e produzione a circuito chiuso. Proprio questo sarà il tema dell’intervento dell’amministratore delegato Luca Benvenuti nel corso del convegno "L’Oro del Fare - Filiere, Persone, Territori" dove approfondirà il ruolo strategico di queste attività per ridurre l’impatto ambientale e generare nuove economie.

"Oggi la sfida è di procedere verso modelli di economia rigenerativa", sintetizza Benvenuti, "capaci di unire innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e recupero dei metalli preziosi". Chimet, in quest’ottica, fornisce un esempio concreto di economia circolare. "L’azienda nasce proprio per risolvere uno dei problemi delle industrie orafe: recuperare e non perdere i metalli preziosi durante la produzione, rimettendo in circolo il valore e minimizzando le perdite. Diamo nuova vita agli scarti e ai rifiuti per valorizzare ciò che all’apparenza ha perso di significato".

Qual è la portata strategica di Chimet per l’economia nazionale?

"Il prezzo dei metalli, a partire dall’oro, cresce per effetto del contesto economico e geopolitico. In un Paese privo di risorse minerarie e materie prime come l’Italia, dunque, la vera ricchezza è rappresentata dal recupero: a fare la differenza sarà sempre più una filiera di affinazione efficace, efficiente, etica e rispettosa dell’ambiente. È doveroso imparare a fare refining su tutto".

Quali sono gli altri metalli, oltre all’oro, che tratta Chimet?

"Un particolare impegno è orientato verso i Pgm, cioè i metalli quali platino, palladio, iridio o rutenio utilizzati nell’industria della transizione energetica. Li estraiamo da catalizzatori esausti, tra cui le marmitte: in Europa, nel 2021, circolava un parco auto di poco meno di 250 milioni di veicoli, dunque abbiamo una miniera a disposizione solamente recuperando i metalli già in circolazione".

Quali sono le difficoltà del settore?

"Parliamo tanto di economia circolare ma, purtroppo, permangono incertezze a livello legislativo nel normare una materia tanto complessa. Questo rende difficile lo sviluppo, la continuità e la programmazione. Un quadro normativo chiaro favorirebbe l’affermazione di economie rigenerative all’insegna di sinergie tra imprese, istituzioni e ricerca".

Il recupero dei metalli preziosi può creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo?

"Certamente. Ma, ritornando al punto precedente, se per ottenere un’autorizzazione occorrono decine di anni è difficile restare competitivi a livello internazionale o perseguire Piani Industriali di Sviluppo orientati al futuro. Il recupero, invece, è la chiave: con meno incertezze, investimenti in tecnologie e economie di scala sarebbe possibile perseguire un’ulteriore crescita per l’intera comunità anche in termini occupazionali".

