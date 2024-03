Operazioni Doganali. Dall’import all’export. Così Stella supporta centinaia di attività

Parlare di STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL significa raccontare la storia di una delle realtà più consolidate a livello nazionale per quanto riguarda il comparto. Un autentico punto fermo in grado di supportare le aziende nelle scelte procedurali tipiche delle fasi preliminari ed esecutive del servizio ed in quelle successive tramite l’esercizio professionale del contraddittorio con gli uffici doganali e con le altre istituzioni coinvolte. Un’azione in contatto costante e diretto con il cliente, a beneficio di un controllo stringente del servizio prestato e dell’analisi continua del grado di soddisfazione generato, in situazione di completa neutralità rispetto alle case di spedizione. Un’idea diventata certezza grazie all’impegno di Tauro Stella, doganalista in possesso dell’apposita autorizzazione ottenuta nel 1976 dal Ministero delle Finanze, nominato nel 2019 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per la valenza della propria attività professionale.

"Il mio lavoro si concretizza con la dichiarazione delle merci in dogana, per i vari regimi, e nello svolgimento dell’eventuale contradditorio nei confronti degli organi doganali e fiscali nel rispetto delle norme unionali e nazionali sempre in evoluzione – spiega Stella, classe 1945, dal quartier generale nel Comparto 6.2 Unità B dell’Interporto di Bologna a Bentivoglio –. Pratiche tutt’altro che semplici. A maggior ragione adesso che nei confronti dei rapporti con Russia, Bielorussia, Iran, Armenia ed altri Paesi esistono embarghi parziali. Una sorta di campo minato dove infrangere una norma, modificata o rettificata, può comportare sanzioni anche di carattere penale".

Un’opera di aggiornamento meticolosa: "Per supportare gli operatori è necessario aggiornarli con l’invio di circolari sull’evoluzione legislativa – aggiunge Stella –. Senza dimenticare il rapporto stretto con Confindustria Emilia e Ucima per l’alta incidenza, nella provincia di Bologna, di aziende che commercializzano macchine automatiche confezionatrici". Con valori fondanti trasparenti: "Ho sempre creduto nella valenza degli interessi comuni – sottolinea Stella –. La messa in atto di comportamenti professionali corretti capaci di salvaguardare gli operatori, l’amministrazione doganale che li verifica e l’organizzazione che rappresento supportata da oltre trenta dipendenti". Una storia di impegno e sacrificio: "Sono stato costretto fin da giovanissimo a cercare di svolgere un’attività per aiutare la mia famiglia bisognosa – riavvolge il nastro della memoria –. Prima fattorino in un’azienda di pratiche automobilistiche poi in una casa di spedizioni internazionali di Bologna. La svolta? Il passaggio nel reparto doganale. E’ qui che, oltre ad apprendere le basi della professione grazie al collega Antonio Vandelli, scattò la molla per insistere in modo convinto nell’attività". Un’avventura, poi condivisa con Giorgio Magnani, che nel 1980 è sfociata nella fondazione della STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL certificata Aeof: "La pluriennale continuità con la quale i clienti lavorano con noi è indice certo dell’affidabilità consolidata nel tempo – rimarca Stella –. Affrontiamo e supportiamo le aziende in tutti i processi legati all’Import, all’Export, all’Intrastat e alla Compliance doganale garantendo professionalità, efficienza ed i massimi standard qualitativi. Tra i nostri servizi principali ci sono dichiarazioni doganali con le relative istanze e autorizzazioni, contraddittorio con la dogana, controllo fatture e partite iva, compilazione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni Intrastat". Un sostegno a 360 gradi per tutte le operazioni doganali nel cuore dell’Interporto felsineo dove è ubicato l’Ufficio Compliance-Studi e Consulenza. Il cuore operativo che supporta le imprese tramite servizi professionali, consulenze, assistenza tecnico professionale e formazione, richieste di Itv e Ivo, predisposizione di pratiche ai fini dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato o di esportatore registrato Rex. STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL si occupa anche della certificazione doganale Aeo, sia ai fini ‘customs’ che ‘security’, ed è specializzata nell’utilizzo delle Customs decisions, quindi, Regimi doganali, Export control e, sanzioni internazionali, Fiscalità/IVA/Intrastat ed Accise. All’interno dell’Interporto di Bologna sono dislocati, inoltre, altri due reparti: il primo, nella palazzina doganale, è dedicato alle merci in arrivo dai paesi extra UE da dichiarare in dogana come importazioni definitive, temporanee, transiti. Il secondo, nella palazzina dirigenziale, è incentrato sulle merci in uscita. Ulteriore reparto, per le spedizioni in arrivo per via aerea, nella palazzina doganale dell’aeroporto Marconi. Per espletare al meglio tali attività, Stella si avvale della consociata ‘IL CAD- CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE’, società di capitali con statuto dettato per legge con compagine sociale formata da soli doganalisti iscritti all’albo professionale che svolgono esclusivamente tali mansioni. Una garanzia in più per il rilascio di certificati affidabili, per abbattere controlli e per effettuare le operazioni doganali presso gli approvati stabilimenti dei clienti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi tecnici di sdoganamento. Il futuro è affidato a Michele Magnani, garanzia di continuità nel supporto alle aziende operanti nel commercio.