"Il Salone è sintesi di passione e visione novità e tradizione"

"Con l’inaugurazione del Salone Nautico di Genova celebriamo non solo un evento di risonanza mondiale, ma un simbolo dell’anima e della forza della Liguria". Queste le parole di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, già sindaco di Genova anch’egli presente oggi all’evento promosso da Quotidiano Nazionale in occasione dell’appuntamento di QN Distretti. D’altra parte, al Salone Nautico di anno in anno va in scena il meglio della sua regione, ma anche del Made in Italy.

"Ogni anno – prosegue, infatti il Governatore della Liguria –, qui, si incontrano tradizione e innovazione, passione e visione, dando vita a un appuntamento che rappresenta la nostra storia e il nostro futuro. Il Salone non è solo una vetrina per la nautica internazionale, è il motore di un’economia che in Liguria ha radici profonde e che guarda al domani con determinazione. La nostra regione è il cuore pulsante della cantieristica, della tecnologia marina, del design, del Made in Italy e della sostenibilità: settori che trovano nel Salone il palcoscenico ideale per mostrare al mondo ciò che sappiamo fare meglio".

Tradizione e innovazione in Liguria hanno un fattore comune, come ci ricorda lo stesso presidente della Regione Bucci. "Genova e la Liguria – afferma il governatore – sono fatte di mare: nelle nostre vene scorre acqua salata, e il mare è la nostra identità, di fatto, la nostra vocazione naturale. Questo grande evento rafforza il legame tra città, regione e mondo produttivo, creando opportunità di crescita, lavoro e sviluppo che vanno ben oltre i confini del porto".

"Il Salone Nautico di Genova – argomenta il governatore ligure – rappresenta anche un importante esempio di come fare sistema sia la chiave per affrontare le sfide globali: istituzioni, imprese, associazioni e cittadini insieme per costruire un futuro in cui la Liguria continui a brillare come capitale dell’innovazione e dell’eccellenza nautica. Oggi inauguriamo non solo un evento, ma un sogno condiviso: che il mare continui a essere il nostro orizzonte, la nostra sfida, la nostra più grande opportunità. Pronti per una nuova edizione che sarà un grande successo".

Letizia Magnani