Fatturato record da 8,6 miliardi di euro

Il settore è in salute. I numeri, come sempre, parlano. È lievitato il fatturato totale del comparto (unità da diporto, accessoristica e motoristica) fino a imporsi come massimo storico: 8,6 miliardi di euro con un +3,2% nel 2024 rispetto al 2023. E il risultato è analogo andando a verificare i livelli occupazionali (31.480 addetti con un +2,6% sull’anno precedente) e il suo contributo al Pil nazionale (7,40 miliardi di euro e +3,37% sul 2023). A dirlo sono le analisi contenute nel ’Consuntivo 2024’ predisposto ed elaborato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica diretto da Stefano Pagani.

Interessanti i numeri che riguardano la cantieristica che ha fatto registrare un fatturato di 5,44 miliardi (+8,7%) e un export anche qui da record: 4,6 miliardi (+7,5%). C’è però un aspetto da sottolineare: l’evidente ’doppia velocità’ tra i due settori del comparto. Da un lato il mondo degli entrobordo, i grandi yacht, che registra un +10% nel fatturato a conferma della sua leadership globale. Dall’altro quello più in sofferenza della piccola nautica (-10%), vittima di un 2024 segnato da forti scossoni internazionali, dall’eccessivo stoccaggio di barche non vendute in Europa. Il sentiment tra gli operatori è positivo.