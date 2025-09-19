Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Nautica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
NauticaFatturato record da 8,6 miliardi di euro
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Distretti
  4. Nautica
  5. Fatturato record da 8,6 miliardi di euro

Fatturato record da 8,6 miliardi di euro

Il settore è in salute. I numeri, come sempre, parlano. È lievitato il fatturato totale del comparto (unità da diporto,...

Il settore è in salute. I numeri, come sempre, parlano. È lievitato il fatturato totale del comparto (unità da diporto, accessoristica e motoristica) fino a imporsi come massimo storico: 8,6 miliardi di euro con un +3,2% nel 2024 rispetto al 2023. E il risultato è analogo andando a verificare i livelli occupazionali (31.480 addetti con un +2,6% sull’anno precedente) e il suo contributo al Pil nazionale (7,40 miliardi di euro e +3,37% sul 2023). A dirlo sono le analisi contenute nel ’Consuntivo 2024’ predisposto ed elaborato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica diretto da Stefano Pagani.

Interessanti i numeri che riguardano la cantieristica che ha fatto registrare un fatturato di 5,44 miliardi (+8,7%) e un export anche qui da record: 4,6 miliardi (+7,5%). C’è però un aspetto da sottolineare: l’evidente ’doppia velocità’ tra i due settori del comparto. Da un lato il mondo degli entrobordo, i grandi yacht, che registra un +10% nel fatturato a conferma della sua leadership globale. Dall’altro quello più in sofferenza della piccola nautica (-10%), vittima di un 2024 segnato da forti scossoni internazionali, dall’eccessivo stoccaggio di barche non vendute in Europa. Il sentiment tra gli operatori è positivo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata