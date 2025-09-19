Dazi, infrastrutture e burocrazia. Sos della nautica alle istituzioni

Genova, ‘la porta del Mediterraneo’, torna teatro della 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale e apre la settimana più importante del settore con un nuovo appuntamento del ciclo QN Distretti. L’incontro, dal titolo ‘Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia’, ha riunito protagonisti istituzionali e imprenditoriali per discutere di economia marittima e infrastrutture.

Dal futuro del settore nautico all’incognita dazi, fino allo sviluppo della Liguria, tanti i temi toccati sul palco dagli ospiti. In primis il disagio per raggiungere la costa ligure, complessa per formazione e frastagliata per i tanti cantieri attivi. "Il traffico è aumentato su strade, ferrovie, porti e aeroporti: segno che l’economia tiene – ha commentato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, sul palco, insieme alla direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! Agnese Pini –. Ma per troppo tempo non si è investito. Ora invece stiamo finanziando 300 miliardi di opere sul Gruppo FS, con completamento nel 2032. Ed è vero che i disagi ci sono, ma c’è anche un vero piano di sviluppo. Mentre le opere sono in corso, vogliamo potenziare le autostrade del mare: una nuova linea navale si apre più velocemente di una ferrovia e con più collegamenti marittimi riduciamo anche le emissioni e liberiamo le arterie stradali. È un nuovo modello di business e lo stiamo costruendo con operatori italiani ed europei. Le opere pubbliche – ha concluso – non si fanno con i like su Facebook ma con lavoro e costanza".

A un evento così fondamentale per la Regione, anche il governatore Marco Bucci ha sottolineato il legame tra crescita economica e infrastrutture. "Senza infrastrutture non c’è futuro – ha commentato –. Creano base per economia, imprenditori, lavoro. Oggi a Genova si sta investendo su strade, rotaie, aeroporto e soprattutto mare. L’80% delle barche nel mondo sta nel Mediterraneo e il 50% è italiano. Questo settore dà lavoro a decine di professioni, dagli arredi ai marmi, ed è ricchezza per tutto il territorio. Ora stiamo guadagnando oltre tre milioni di metri quadrati d’acqua, un milione dei quali diventerà nuovo spazio per cantieri, riparazioni e terminalisti. Con 18 miliardi di investimenti infrastrutturali la Liguria resterà numero uno nella Blue Economy".

In un dialogo tra istituzioni e imprese è stato il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, a dare voce alle aziende del settore. "Abbiamo bisogno – ha chiarito – di semplificazione e di tavoli concreti con il governo. La nautica è eccellenza italiana, ma serve meno burocrazia e più rapidità. Oggi le imprese vivono anche le conseguenze dei dazi e delle tensioni commerciali internazionali. È fondamentale che l’Italia e l’Europa difendano il settore con regole giuste e stabili, perché l’export è la nostra forza".

Parlando di dazi, Formenti è stato chiaro: "Il problema dei dazi era che non si sapeva come fossero. Ora che sono stati più o meno definiti, l’incertezza c’è meno. I dazi sono assurdi e insensati, visto che colpiscono anche gli americani. In America non ci sono cantieri che fanno grandi barche. Non c’è concorrenza. Ma c’è una filiera di distribuzione grandissima, e per questo i dazi per loro sono penalizzanti. Io credo in quello che si sta facendo in Europa: i dazi sono un problema, ma se si riesce a capire come li calcolano, lo sono un po’ meno".

Organizzazione e coinvolgimento delle istituzioni come chiave per il futuro della nautica: anche da Giancarlo Galeone, Presidente Faro Value, arriva lo stesso appello. "La nautica, come altri settori eccellenti, deve abituarsi a programmare e organizzare le proprie competenze, evitando di disperderle. È fondamentale un sistema che coinvolga imprese, associazioni e istituzioni, puntando su ricerca, innovazione e soprattutto formazione".

Focus dell’evento, la città che ospita il Salone: Genova. E per questo, a QN Distretti non poteva mancare la prima cittadina genovese Silvia Salis, che ha riportato l’attenzione sull’importanza del settore per la città. "Il mio obiettivo è che i ragazzi genovesi tornino a vivere e lavorare nella loro città. La sfida è rendere Genova attrattiva per chi ci vive e per chi vuole venire a viverci. E per farlo occupazione e formazione sono al centro della nostra attività: pensiamo anche ad una scuola per formare i futuri lavoratori del settore mare. L’obiettivo comune è garantire sviluppo economico e posti di lavoro qualificati, rendendo Genova un polo sempre più attrattivo della Blue Economy".