Con Tim Enterprise connessi in rete anche in mare aperto

Connettività, digitalizzazione e intelligenza artificiale: sono queste le direttrici su cui Tim Enterprise sta trasformando il settore marittimo, supportando sia le esigenze dei passeggeri sia quelle degli operatori portuali e della logistica. "Investire in innovazione tecnologica è un tema cruciale per il futuro e lo sviluppo delle imprese, e la nautica non fa eccezione. Noi di Tim Enterprise mettiamo a disposizione un’infrastruttura digitale sicura e sovrana con soluzioni di connettività avanzata e 5G a bassa latenza, una rete di 16 Data Center e sistemi Cloud avanzati, in grado di ospitare applicazioni complesse e di Intelligenza Artificiale, oltre a soluzioni IoT, di Realtà Virtuale e Aumentata e di Cybersecurity", dice Marcello Demeglio, Marketing Manager Cloud & AI di Tim Enterprise.

La business unit di Tim è dedicata alle grandi aziende e alla pubblica amministrazione e sta lavorando a progetti concreti che abilitano la digitalizzazione del settore. A Livorno, per esempio, sta guidando il percorso di innovazione dello snodo portuale della città toscana attraverso il progetto 5GMASS (5G Maritime Autonomous Surface Shipping).

"Abbiamo completato il progetto – spiega Demeglio –, dimostrando che la connettività 5G privata e l’Internet of Things sono la chiave per manovre portuali assistite da remoto, l’invio in tempo reale di immagini HD e dataset marini, una geolocalizzazione ad altissima precisione e la creazione di un gemello digitale 3D del porto". Questi sviluppi hanno portato a benefici concreti: riduzione dei tempi di attracco, minori consumi di carburante e quindi meno emissioni, maggiore sicurezza nelle manovre, proiettando Tim verso scenari futuri di navigazione autonoma.

Tim Enterprise, inoltre, attraverso il servizio Tim in Nave, permette ai passeggeri di rimanere connessi in mare aperto, ma va oltre, fornendo la spina dorsale per la raccolta di dati in tempo reale da sensori a bordo tramite connettività 4G IoT, ottimizzando così la manutenzione predittiva e aumentando la sicurezza.

"L’intelligenza artificiale è una sfida importante e complessa per le aziende, e vogliamo aiutarle nel loro cammino per costruire valore", aggiunge Demeglio. "Il successo del progetto Partenope con Grimaldi Group, ad esempio, dimostra come l’Intelligenza Artificiale possa rispondere autonomamente a circa l’80% delle chiamate quotidiane, eliminare le code telefoniche e ridurre drasticamente i tempi di attesa. Questo permette agli operatori di dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto e relazionali, valorizzando il capitale umano", spiega il manager.

Il voicebot Partenope, sviluppato con Google Cloud, è un esempio di come la tecnologia possa migliorare l’efficienza e l’esperienza di chi ne fa uso. "Abbiamo la tecnologia, abbiamo le competenze, e soprattutto abbiamo la volontà di metterci al fianco dei clienti come partner, non come semplici fornitori. Vogliamo rendere concreta la trasformazione digitale, aiutando un settore strategico come quello marittimo a guardare al futuro", conclude Marcello Demeglio.