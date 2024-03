Morc2, una storia di successi. Tecnologia a impatto zero. La crescita è sempre più green

Morc2 è un’azienda leader nella progettazione e produzione di impianti di movimentazione automatica all’interno delle industrie manifatturiere.

In particolare si occupa di convogliatori ed automazioni, come i ben noti nastri trasportatori, da abbinare a macchine automatiche di processo, di confezionamento e imballaggio per il comparto del packaging.

Una storia di successo costruita giorno dopo giorno, da quella genesi datata 1996 in un piccolo ufficio di Faenza, per una costante ascesa sfociata nella crescita continua del fatturato e nella realizzazione dell’attuale sede di via Urbania.

Uno spazio di oltre 4500 metri quadrati, per una forza lavoro di circa quaranta persone, a ‘impatto zero’ grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a copertura del fabbisogno interno. Ampia la gamma di prodotti.

Si va da quelli più semplici, convogliatori di alimentazione ed accumulo da sincronizzare a macchine automatiche con tutti i dispositivi complementari come sistemi di allineamento, rotazione, smistamento in corsie, elevatori e gruppi di sovrapposizione e ribaltamento prodotti, a quelli più complessi.

Tra questi ultimi ci sono impianti chiavi in mano per l’utilizzatore finale: dispositivi funzionali, compatti, flessibili, tecnologicamente avanzati ed altamente performanti, sicuri ed affidabili.

Il frutto finale di una filiera produttiva basata sull’utilizzo di moderne tecnologie di progettazione 3D e l’uso di materiali e componenti di alta gamma.

Senza dimenticare la pluridecennale esperienza operativa di un team di lavoro composto da professionisti certificati.

Un deciso salto qualitativo capace di forgiare anche nuove soluzioni altamente specifiche per i settori in cui le necessità di igiene sono prioritarie.

Da qui la nascita di ‘Sanifull Solution’, il marchio Morc2 dedicato alle soluzioni facilmente lavabili e sanificabili per i mercati in cui è massima l’esigenza di abbattimento delle cariche batteriche.

Ma Morc2 è anche una realtà attenta al benessere dei propri dipendenti come condizione essenziale per blindare la qualità della produttività.

Ecco, quindi, i molteplici benefit aziendali, tra cui l’opzione smartworking con fornitura di pc, flessibilità oraria, piani welfare, integrazione assistenza sanitaria, convenzione mensa, gratificazione per obiettivi raggiunti, con il chiaro obiettivo di creare un ambiente di lavoro collaborativo dal deciso taglio giovanile.

E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Morc2 adotta da sempre due importanti sistemi di gestione che confermano il continuo impegno messo in atto sia verso i clienti sia a favore del personale dell’azienda.

Tali sistemi implementano la gestione della qualità e della sicurezza in azienda rispondendo alle ISO 9001 e 45001.

Nel 2021 Morc2 ha ottenuto la certificazione dei sistemi qualità e sicurezza da KIWA, tra i leader globali nel settore del Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC).

Uno sguardo attento alle policy che guardano al futuro che, sul pianeta Morc2, fa rima pure con fiere di settore.

Riflettori puntati, dal 27 al 30 maggio 2025, sull’Ipack Ima di Milano.

Si tratta dell’appuntamento espositivo internazionale di riferimento per i materiali e le tecnologie del processing e del packaging per il mondo food e non food.

Una vetrina che darà a Morc2 l’importante opportunità di confrontarsi con i propri competitors, scoprire nuove possibilità di crescita e condividere con i visitatori idee e progetti capaci di spalancare le porte sulle interessanti prospettive dell’industria di settore.

Un settore in costante crescita ed espansione.