Lattanzi: "Veri valori e nuove generazioni"

Il mondo dell’impresa e del ’Saper Fare’ regionale sarà rappresentato oggi all’incontro di Civitanova Marche promosso da Quotidiano Nazionale anche da Silvano Lattanzi, fondatore di ’Zintala’ il calzaturificio di Casette d’Ete che produce modelli di altissimo pregio e rara maestria artiginale e che esporta scarpe di lusso in tutto il mondo.

"’Il lusso è qualche cosa che si ripara’ – incalza l’imprenditore marchiginano –. Come dimostrato in questi anni da numerosi aneddoti dei grandi personaggi della storia, invito le nuove generazioni a riflettere su come il successo non sia mai definitivo, così come il fallimento non sia mai fatale. E’ importante avere la forza di ricominciare. Rivolto a me – conclude lo stesso Silvano Lattanzi –, aggiungo anche che il declino arriva proprio quando smetti di avere preoccupazioni".