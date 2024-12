La macchine Inox BF. Trattare il pulper e aiutare l’ambiente

Nel panorama delle macchine per cartiera, spicca senza dubbio la “Inox BF” che ha sede a Camigliano, nel Comune di Capannori. È un’azienda che ha capitalizzato tutto ciò che ha incontrato nel suo percorso; ma soprattutto, ha investito in studio e ricerca, si è misurata e fatta apprezzare, mantenendo la cifra che, probabilmente, rappresenta un punto vincente, ovverosia quello di essere un’azienda a conduzione familiare.

La Inox BF, progetta e realizza macchinari per cartiera che vengono impiegati nel trattamento del pulper. Sono fondamentali, oggigiorno, perché vanno ad abbattere i consumi relativi all’acqua e all’energia. Lavora, dunque, per soddisfare le esigenze delle aziende cartarie e si misura con la ricerca, utile, anzi, fondamentale per far sì che le tematiche attuali – ovverosia l’ambiente, la sostenibilità e di conseguenza l’abbattimento dei consumi – possano trovare la corretta applicazione nell’ambito del comparto cartario. Piccola, dicevamo, ma con i suoi 14 dipendenti e un fatturato che sfiora 3 milioni di euro, è un’impresa che a oggi ha prodotto mille macchinari.

Un’attività virtuosa, non vi è dubbio. E animata – basta parlare con i proprietari – dall’orgoglio che fa sì di guardare sempre oltre, scrutando il panorama dell’innovazione. Lo staff dei manager dell’azienda, si snoda secondo specifiche competenze: Graziano Frateschi, è il legale rappresentante e co fondatore, poi ci sono i figli Sandro e Stefano, rispettivamente responsabile tecnico commerciale e responsabile di produzione, e infine, ma non certo meno importante, c’è Andrea Giachini, responsabile amministrativo e commerciale.

"Siamo costantemente impegnati – afferma Frateschi – nel campo della ricerca, studiando le macchine giuste che sostengano l’industria cartaria e l’impatto ecologico; lo scarto dei pulper è uno dei settore chiave della nostra ricerca; all’interno di Inox BF, prendono il largo le idee che danno corso alla fase progettuale dei macchinari e che si avvalgono di tecnologie particolari".

Frateschi tiene molto a dire che "ci avvaliamo dell’utilizzo di materiali di qualità eccellente, non è un particolare ininfluente; così facendo – prosegue – siamo certi di mettere in condizione i produttori di carta, a far sì che i loro scarti siano ridotti in maniera significativa; così vale per il risparmio della quantità di acqua e dell’energia necessaria, tutto quindi concorre perfettamente al concetto di riciclo".

In un settore come quello cartario che ha un impatto fortemente energivoro, i macchinari della Inox BF risultano essere strategici. "Le macchine prodotte – sottolinea Andrea Giachini – si trovano sul mercato nazionale, e qui eseguiamo anche la manutenzione, ma hanno riscosso un elevato successo anche in altri Paesi europei e in Nord Africa; siamo presenti nel mercato Sudamericano e in Nuova Zelanda".

Secondo Graziano Frateschi, "pur essendo partiti veramente dal basso – e di questo siamo orgogliosi – ci sentiamo addosso la responsabilità di fornire alle aziende cartarie macchinari in grado di contribuire fattivamente alla transizione ecologia: lo facciamo attraverso impegno e studio e continueremo a farlo". L’innovazione, dunque, alla Inox BF è il perno dell’intera attività, che nasce e si aggiorna quotidianamente per fornire soluzioni che siano sempre al passo con i tempi.