Itelyum entra nel riciclo con quote in Plasta Rei

Con l’acquisizione di una quota significativa di Plasta Rei, Itelyum si posiziona come importante produttore di PET riciclato chimicamente, compiendo così un ulteriore passo verso l’economia circolare e la valorizzazione dei rifiuti speciali. L’operazione si allinea con gli obiettivi del Green Deal europeo, del Piano d’Azione per l’Economia Circolare e con le iniziative di decarbonizzazione promosse dalle principali aziende del settore della plastica. A Cisterna di Latina, Itelyum e Plasta Rei stanno realizzando un impianto per il riciclo di PET derivante da imballaggio alimentare post-consumo per produrre granuli di PET riciclato al 100% di qualità equiparabile al polimero vergine. Grazie alla tecnologia troverà impiego nell’industria degli imballaggi alimentari, favorendo un processo green di tipo bottle-to-bottle.