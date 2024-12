Investimenti sostenibili: "Progetto a gas naturale"

"In Essity ci impegniamo da sempre per ridurre l’impatto ambientale dei nostri stabilimenti – spiega Gabriele Adamo, Energy & Public Affairs Manager PLD Italy di Essity (nella foto) – attraverso investimenti mirati in tecnologie sostenibili e all’avanguardia. In particolare, negli ultimi anni, abbiamo lanciato il progetto ReEnergy, un sistema di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale (e progettato per un futuro utilizzo ad idrogeno), che ci permette di produrre energia elettrica e termica riducendo significativamente le emissioni di CO2 e puntando all’azzeramento con la transizione all’idrogeno".