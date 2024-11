Il presidente Zama: "Uno slancio innovativo nel rispetto del Pianeta"

"Le macchine per la lavorazione del terreno sono in grado di realizzare arature sugli strati più superficiali del suolo e di eseguire semine anche su terreni non arati, mentre le macchine per i trattamenti possono intervenire sempre più capillarmente per evitare dispersione di prodotti chimici nell’ambiente". Per Paolo Zama (foto in basso), presidente Assomao, innovazione e tecnologia sono elementi chiave per l’agricoltura. "Non dobbiamo però dimenticare – continua – l’importanza delle macchine forestali, necessarie per gestire in modo più efficace le filiere del legno e dei biocombustibili, che rappresentano una valida alternativa ai combustibili d’origine fossile, che sono inquinanti e non rinnovabili".

Gli fa eco Guido Rossi, vicepresidente Assomao. "Il tema ’Tecnologie di nuova generazione per lavorazioni ecocompatibili’ si concentra sull’adozione di soluzioni innovative che permettano lavorazioni agricole sostenibili, in linea con crescenti esigenze ambientali e normative. Questo approccio implica l’uso di macchinari e tecniche che riducano l’impatto sull’ecosistema, favorendo pratiche che preservano il suolo, riducono il consumo di risorse e minimizzano le emissioni".