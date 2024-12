Eleonora Rizzuto: "Economia circolare. Il cartario è leader"

C’è anche Eleonora Rizzuto, presidente di Aisec e Coordinatrice del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 12 ‘Consumo e produzione responsabili’ oggi a Lucca per QN Distretti. "Aisec (Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare) – illustra Rizzuto – ha l’obiettivo primario di promuovere e diffondere il modello economico circolare in Italia. Siamo un punto di riferimento di molti distretti industriali tra cui quello del tessile e ci proponiamo anche al cartario. Il distretto, detenendo il controllo di circa l’80% della produzione nazionale di tissue e un valore di circa 40% della produzione di cartone ondulato è leader nell’economia circolare".