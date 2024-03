Collaborazione con gli istituti professionali

I dati parlano chiaro e nel comprensorio faentino si registra una certa carenza di figure professionali qualificate. Così Morc2 vuole diventare una preziosa attrattiva attraverso la promozione di attività di avvicinamento al mondo del lavoro per gli studenti.

Giovani desiderosi di acquisire competenze utili per gestire le proprie scelte di studio e di lavoro oltre alle conoscenze di base.

A tale scopo, Morc2 ha stretto una fattiva sinergia con gli Istituti Tecnici e Professionali dell’area faentina.

Un processo di positiva cooperazione nella realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e stage aziendali con l’obiettivo di favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Morc2, inoltre, da oltre un decennio promuove specifici corsi di formazione all’interno delle realtà scolastiche e stanzia finanziamenti alle scuole per l’acquisto di apparecchiature.

Una visione lungimirante che punta con decisione sul valore del capitale umano, patrimonio inestimabile per qualsiasi progetto imprenditoriale. Una mano tesa per salvaguardare la presenza di quote professionali e qualificate su un territorio d’eccellenza, l’investimento più proficuo anche nell’era dell’Intelligenza Artificiale, ed arginare il rischio di diaspora di competenze e talenti verso l’estero.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono Morc2 si possono senz’altro riassumere in una grande attenzione al rapporto con il cliente, al rispetto dei tempi di consegna e all’ottimo rapporto qualità prezzo. Ciò che distingue l’operato dell’azienda consiste in una grande capacità di analisi delle esigenze, nel concretizzare le soluzioni di engineering ed ingegnerizzare la produzione, nella disponibilità a ricercare risposte ottimali nello sviluppo di nuove applicazioni, nel rispetto dei tempi di consegna e nella serietà nei rapporti.

