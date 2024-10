Azimut pronta a stupire: "Nel cantiere della Darsena vedrà la luce il Grande 44M. Sarà la nostra ammiraglia"

VIAREGGIO

Azimut Yacht, è l’unico cantiere nautico al mondo che vanta sei serie di yacht tra i 12 e i 38 metri: Atlantis, Flybridge, Grande, Magellano, Verve e “S”. Insieme a Benetti forma la più grande azienda privata nel settore nautico al mondo, con un bilancio a chiusura dell’anno nautico 2023–24 con ricavi a 1,3 miliardi di euro, cioè il 55% in più in quattro anni.

Il portafoglio ordini a quota 2,6 miliardi garantisce un carico di lavoro fino al 2029. L’ebitda, margine operativo lordo, cresce del 30%. Per il 2024-25 previsti 1,5 miliardi di fatturato. I due marchi vantano la più estesa rete globale di dealer e centri servizi, che da Avigliana di Torino, la storica sede aperta da Paolo Vitelli nel 1969, si è diffusa negli anni, con molto successo, su tutti i continenti e mari. Motivo primario dello straordinario successo imprenditoriale in questo specifico settore, è stato appunto quello di potere disporre in ogni luogo strategico di un centro servizi dove i clienti possono trovare quanto desiderano, con celerità e sicurezza.

Al Salone di Genova abbiamo incontrato il marketing director di Azimut, Jad Migliorini: "Azimut come azienda ha ovviamente programmi per investimenti molto importanti su Viareggio e il suo distretto, con le linee dei nostri modelli che avranno in città la base principale, mantenendo quindi tutte le performances già acquisite, con soddisfazione, da anni. In più a Viareggio sarà costruito il nuovo yacht da 44 metri, la nostra nuova ammiraglia, a partire dall’anno prossimo".

Gli ordini per questa nave da diporto, la più grande (proprio come viene chiamata: “Grande44M”) mai realizzata da Azimut, sono già sottoscritti per cinque unità, un record anche in questo caso. Si tratta di uno yacht a quattro ponti con ridotte emissioni inquinanti, in linea con i previsti severi standard normativi, peraltro già in vigore nelle acque statunitensi.

"Proprio gli Usa sono e continueranno ad essere il nostro primo mercato in assoluto – dice Migliorini – lì dove il “Made in Italy” è apprezzatissimo, e dove abbiamo una continuità di previsioni di nuovi ordini anche per le altre imbarcazioni più piccole, come ad esempio la linea Verve, studiata appositamente per quella clientela. L’azienda è allo stesso tempo impegnata nello sviluppare le varie aree d’interesse asiatiche nel loro insieme, con particolare riguardo verso quello che sarà il nuovo mercato nautico indiano, che prevediamo molto interessante in un futuro prossimo per i nostri prodotti".

Sempre riguardo alle novità realizzate seguendo, e anche anticipando, i desiderata della clientela, al Salone di Cannes sono stati presentati i nuovi Seadeck 7 e Fly 62 . Il primo yacht ha una lunghezza di 22 metri, quattro cabine, due motori Volvo da 900 cavalli, velocità massima oltre i 30 nodi (55 km/h), altissima efficienza con soluzioni tecnologiche che riducono le emissioni fino al 40%.

Il Fly 62 misura, invece, oltre 20 metri, ha tre cabine e un beach cockpit, ovvero il pozzetto posteriore che si apre al mare in una grande zona prendisole. I premi che ogni anno vengono assegnati alla principali novità sono subito arrivati: alla 23° edizione dei World Yachts Trophies, Seadeck 7 ha vinto per la categoria “Best Exterior Design”, mentre con il “Best Layout” è stato premiato il Fly 62. Al Salone di Genova, la quinta edizione del Design Innovation Award nella sezione barche oltre i 14 metri è andata sempre al Seadeck 7, per essere “uno yacht ibrido che integra soluzioni sostenibili con una nuova visione collaborativa”. Vediamo ora alcune curiosità sui prezzi riportati da agenzie e yacht broker per alcuni tipi di barche.

Un Azimut 27 Grande del 2019 è quotato a 5,5 milioni di euro; un Grande 36 metri del 2022 sfiora i 15 milioni, mentre un Grande 38 metri del 2023, è quotato sui 17,8 milioni. La storia imprenditoriale ideata da Paolo Vitelli 55 anni fa di può riassumere in alcune date significative. Nel 1975 esce la prima barca Azimut in vetroresina, l’ AZ 43’ Bali. Due anni dopo il cruiser AZ 32’ (detta la Ford T del mare) disegnato da John Bennet, e nel 1982 il primo yacht in vetroresina superiore ai 30 metri, il Failaka 105, che ebbe come armatori Onassis, Rockefeller e altri. Dal 1985 con lo sbarco a Viareggio e l’acquisizione di Benetti, le aziende crescono assieme inanellando una serie di successi come mai prima avvenuto per un’azienda privata della nautica da diporto.

Walter Strata