Una terra ricca di storia. Il museo della fisarmonica, la carta di Fabriano e Loreto con la sua fede

Se pensiamo ad Ancona, immaginiamo il suo litorale adriatico e il capoluogo di Regione. Ma in realtà questa provincia è lo scrigno di tanti piccoli borghi medievali e perfettamente conservati. Corinaldo, ad esempio, è un borgo di circa cinquemila abitanti nell’entroterra di Senigallia, ricostruito ex novo nel 1367. L’attuale cinta muraria è la più imponente e significativa (912 metri) delle Marche. Il centro del borgo, in chiave medievale come Offagna, Genga, Ostra e Staffolo, è un susseguirsi di vie strette e abitazioni in laterizio; lo scorcio più caratteristico è la Piaggia, detta anche Cento Scale,dove c’è il Pozzo della Polenta, che sale dritta fino alla Piazza del Terreno, sulla sommità del colle.

Da segnalare anche il Santuario di Santa Maria Goretti che conserva una reliquia (l’ulna) di Maria Goretti, nata a Corinaldo, a cui è dedicata anche la sua Casa natale. Da visitare è anche la Sala del Costume e delle Tradizioni popolari che conserva splendidi abiti realizzati ogni anno dalle sartorie dell’associazione “Pozzo della Polenta”, in occasione della rievocazione storica della “Contesa del Pozzo della Polenta”, la più antica della provincia.

A pochi chilometri da Senigallia sorge anche Arcevia, protetta da una poderosa cinta muraria percorribile in più punti, di cui rimangono alcuni torrioni e quattro porte di accesso. Qui, nella barocca collegiata di San Medardo, si possono ammirare veri e propri capolavori dell’arte di Luca Signorelli, di Giovanni della Robbia, di Leonardo Scaglia, di Francesco Giglioni e di Ercole Ramazzani, artista locale allievo di Lorenzo Lotto. Inoltre, i nove castelli di Arcevia (Avacelli, Castiglioni, Caudino, Loretello, Montale, Nidastore, Palazzo, Piticchio, San Pietro) costituiscono una delle attrazioni principali della cittadina.

Chiaravalle invece sorge nella bassa Valle del fiume Esino. La sua storia è strettamente legata a quella dell’Abbazia di Santa Maria di Castagnola, uno degli esempi più interessanti di architettura cistercense in Italia. Chiaravalle è anche la città natale di Maria Montessori, la grande educatrice e pedagogista nota nel mondo per il metodo educativo.

Città più grandi, e non strettamente borghi, sono Fabriano, famosa in tutto il mondo per la carta, e Osimo, che nell’atrio del Palazzo comunale ha ’il Lapidarium’: tutte le sculture hanno la particolarità di essere acefale. Questa caratteristica ha dato luogo a un nomignolo attribuito agli abitanti di Osimo, ’i Senza Testa’. E poi Jesi, città – la terza della provincia – che vive e respira di arte. Qui, su tutti, da segnalare in piazza della Repubblica il Teatro Pergolesi, dedicato al noto compositore Giovan Battista Pergolesi, nato a Jesi nel 1710. In via XV Settembre invece si erge Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca Civica, che vanta un consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto. Un vero e proprio punto turistico è Camerano, comune che diede gli albori al pittore Carlo Maratti, dove si trova ’La Città Sotterranea’ di Camerano, una lunga grotta scavata nell’arenaria che percorre il sottosuolo del centro storico con andamento labirintico.

A Sassoferrato si trova l’antica città romana di Sentinum, teatro della Battaglia delle Nazioni, e nella cui area archeologica sono visibili le strade selciate, il cardo, il decumano e i resti di un tempio termale. Interessanti a Palazzo Oliva due tele di Giovan Battista Salvi, nato proprio a Sassoferrato. E poi ecco il Museo della miniera di zolfo che illustra la storia di quello che per lunghi anni è stato il più importante centro minerario solfifero d’Europa, tanto che nel 1956 il regista italiano Gillo Pontecorvo ci fece un cortometraggio, ’Pane e zolfo’, per raccontare l’occupazione dei lavoratori. Una copia della pellicola si trova dentro al museo.

Museo che a Castelfidardo è rappresentato dalla Fisarmonica. Il comune è uno dei centri mondiali della produzione, grazie all’ingegno di Paolo Soprani che realizzò nel 1863 la prima industria italiana della fisarmonica. Due secoli di eccellenza artigiana visibili dietro le teche. Da non perdere, a Offagna, le Feste Medievali, una manifestazione di grande richiamo nata per far rivivere l’antica tradizione della Contesa della Crescia, una disfida in armi fra i quattro rioni del paese.

E poi, rinomata in tutto il mondo, ecco Loreto. Deve la sua fama al Santuario che è stato per secoli ed è ancora oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. Ospita la celebre reliquia della Santa Casa di Nazareth.