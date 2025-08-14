Giovedì 14 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Cultura
Cultura
14 ago 2025
PATRICK COLGAN
Cultura
Una regione nel bicchiere. Dal Verdicchio al Rosso Piceno, il vino racconta il territorio

Le Marche presentano una grande varietà di produzioni che nascono da aree dalla forte personalità. Tra le prime a puntare sull’enoturismo, hanno la più alta incidenza di vigne biologiche in Italia: 42%. .

Dalla sapidità e i profumi che nascono nei vigneti affacciati sul mare alle espressioni eleganti dei rossi che nascono su territori con caratteristiche geologiche e climatiche uniche. Un viaggio nelle Marche è anche un viaggio attraverso sapori espressione del territorio e della sua storia. Un legame particolarmente stretto quando si parla di vino, che nella Regione è in grado di esprimersi su altissimi livelli, grazie alle particolarità del territorio, ma anche alle capacità dei produttori.

Le Marche sono una delle regioni più piccole d’Italia per quanto riguarda i numeri, 17.300 ettari vitati, ma che punta sulla qualità e l’identità, come dimostra il fatto che l’incidenza del biologico è la più alta d’Italia (42%). Circa l’85% dei vitigni sono in collina e, in effetti i vigneti ricoprono i dolci pendii che caratterizzano l’ampia fascia fra mare e montagna della regione, alternati però ad altre coltivazioni, come gli uliveti e i girasoli che più di altre caratterizzano il panorama. Cantine e agriturismi offrono degustazioni, visite, ma anche alloggi e ristorazione, in una regione che prima delle altre ha scelto di puntare sull’enoturismo.

Partendo con il nostro viaggio da nord a sud, si comincia dalla provincia di Pesaro e Urbino, dove il Bianchello segue il Metauro verso il mare. È un bianco fresco, leggero, con note floreali e una vena sapida che lo rende perfetto con il pesce dell’Adriatico. Viene da un vitigno antico, il Biancame. Più all’interno, intorno a Pergola, prende forma invece un vino rosso dal profilo aromatico e delicato: è l’Aleatico, qui vinificato anche in rosato, profumato di petali e frutti rossi, ottimo con i piatti al tartufo e le carni leggere.

Verso sud, nel variegato panorama dei Colli Pesaresi che arrivano fino al confine con la Romagna, il protagonista è il Sangiovese, interpretato in varie versioni. Ma in alcune sottozone, come Roncaglia e Focara, trova spazio anche l’elegante Pinot nero. Muovendosi verso l’interno si entra nel Maceratese, dove si incontra la Ribona, varietà locale a bacca bianca fresca e floreale. A cavallo tra i monti e le colline, in un territorio isolato e con una forte identità, nasce invece la Vernaccia di Serrapetrona, un vino unico in Italia, un rosso spumante. Ma anche nella versione ferma (Serrapetrona Doc) sta trovando nuova linfa e apprezzamento.

Passiamo quindi nei territori di uno dei vini più nobili e abbrezzati, il Verdicchio, che ha due anime distinte. La prima è quella di Matelica, nell’entroterra maceratese, dove le montagne chiudono l’orizzonte e il mare è solo un’eco lontana. Qui il Verdicchio cresce su suoli calcarei, tra escursioni termiche e silenzi profondi: ne nasce un bianco minerale e longevo. L’altra anima è quella dei Castelli di Jesi (Ancona), dove il paesaggio si allarga e respira. Le colline guardano l’Adriatico, le brezze addolciscono il clima, e il Verdicchio si fa più morbido e aromatico. Sempre nella provincia di Ancona, c’è un territorio piccolo ma dalla personalità inconfondibile: quello del Lacrima di Morro d’Alba. È un rosso inconfondibile, che profuma di rosa e violetta, dall’anima selvatica e gentile sul quale i produttori lavorano e sperimentano.

A dominare la parte centrale della costa marchigiana è un territorio unico e dalla grande identità, il monte Conero, l’unico promontorio che interrompe la linea piatta dell’Adriatico e regala panorami di grande bellezza, inframezzati da spiagge, paesi e percorsi da sentieri escursionistici. Qui, la vite si arrampica sulle pendici che scendono a picco sul mare. E il Montepulciano, vitigno robusto e generoso, prende il respiro salino del mare e lo trasforma in eleganza.

Nel sud, nel cuore del Piceno, il Rosso Piceno – soprattutto nella sua versione Superiore – unisce Montepulciano e Sangiovese in un abbraccio maturo e pieno, ormai ritenuto fra i grandi rossi d’Italia. Sempre qui alcune delle aziende più dinamiche della regione stanno lavorando sul futuro: innovando, sperimentando, riportando alla luce vitigni dimenticati come il Garofanata.

