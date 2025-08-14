Tra Assisi e la Santa Casa. Ecco l’antica Via Lauretana. I Cammini di San Francesco nella "Terra dei Fioretti"

Un viaggio a piedi, verso mete di spiritualità, ricche anche di arte e storia. Immerse nella natura. Un piacere per gli occhi (e pure per il palato, considerando che la buona tavola qui è regina). Le Marche, d’altronde, sono una terra di santi: San Giacomo della Marca, nato a Monteprandone (Ascoli), Santa Maria Goretti, nata a Corinaldo (Ancona) e San Nicola da Tolentino, nato a Sant’Angelo in Pontano (Macerata). Le valli e le colline della regione ne narrano la storia, attraverso i luoghi che custodiscono l’eredità umana e religiosa di questi protagonisti spirituali, come Santa Veronica Giuliani e Santa Margherita della Metola, nate a Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino), Santa Camilla Battista da Varano, a Camerino (Macerata), e San Silvestro Guzzolini, a Osimo (Ancona). Sempre più pellegrini amano spostarsi a piedi: un turismo lento, che privilegia la scoperta autentica e sostenibile del territorio, a ritmi più rilassati, nel rispetto dell’ambiente. Con un fil rouge: la fede. Ecco i cammini della fede, che attraversano la regione da nord a sud. I Cammini Lauretani, che collegano Roma a Loreto seguendo un’antica via di pellegrinaggio mariano; il Cammino Francescano della Marca, che esplora le vie percorse da San Francesco nelle Marche meridionali. E ancora, il Cammino Francescano nella Marca di Ancona da Ancona a Numana; la Via di San Francesco per Gerusalemme, da Assisi ad Ancona; il Cammino dei Cappuccini, da Fossombrone (Pesaro) ad Ascoli.

La Via Lauretana è composta da una molteplicità di percorsi che coinvolgono, nelle Marche, le valli del Chienti e del Potenza, ma anche i Sibillini e da qui verso Fabriano e, principalmente, verso Loreto, scendendo al mare. Da Assisi alla Santa Casa sono sette le tappe del cammino, di cui cinque nelle Marche e coinvolgono Colfiorito, Muccia, Belforte del Chienti, Tolentino, Macerata, Montecassiano, Montelupone e Loreto, dove partono itinerari verso mondi lontani in Europa, da Praga a Parigi.

Il Cammino Francescano della Marca, transitando per sterrati e sentieri, ripercorre invece i luoghi di San Francesco nelle sue predicazioni verso le Marche meridionali, toccando borghi di altissimo pregio artistico e naturalistico. Lungo 167 chilometri, è composto da otto tappe, attraversa due regioni, Marche e Umbria, quattro province (Perugia, Macerata, Fermo e Ascoli) e sedici Comuni, di cui tredici marchigiani (Serravalle di Chienti, Muccia, Valfornace, Caldarola, Cessapalombo, Fiastra, San Ginesio, Sarnano, Amandola, Comunanza, Palmiano, Venarotta e Ascoli). Ogni anno è organizzato il percorso di una settimana che da Ascoli porta a Serravalle, passando poi in Umbria fino ad Assisi: ripercorre la via che San Francesco seguì nel 1215, unendo idealmente il santuario di Assisi con il sepolcro del protettore dei terremoti Sant’Emidio d’Ascoli.

Il Cammino Francescano nella Marca di Ancona è un percorso naturalistico, spirituale e culturale che si snoda per circa 30 chilometri, collegando Ancona a Numana attraverso dieci tappe piene di storia e suggestione. Questo itinerario invita pellegrini, escursionisti e amanti della natura a ripercorrere le tracce del santo in una regione fortemente legata alla tradizione francescana. Le Marche sono infatti definite la "Terra dei Fioretti di San Francesco", il libro francescano più letto e venduto al mondo, scritto da un francescano marchigiano, Ugolino da Montegiorgio. E in particolare l’antica "Marca d’Ancona", a detta del primo grande storico francescano Paul Sabatier, "sin dalle origini del movimento francescano avrebbe finito per essere la provincia francescana per eccellenza nel mondo".

La Via di San Francesco per Gerusalemme prevede il transito su tre passi appenninici, per poi scendere sui crinali collinari che si affacciano sul mare Adriatico fino ad arrivare al porto antico di Ancona. Si passano grotte, pievi e chiese che ancora raccontano il passaggio del "poverello d’Assisi"; oltre 170 chilometri, in gran parte per sentieri, mulattiere e sterrati. Infine, ecco il Cammino dei Cappuccini, ordine religioso fondato nelle Marche dal frate francescano osservante Matteo da Bascio nel 1529. Si snoda in diciassette tappe per quasi 400 chilometri da Fossombrone ad Ascoli, attraversando la dorsale interna delle Marche, dove borghi a misura d’uomo si fondono in un tutt’uno con il paesaggio naturale circostante, tra montagne, boschi ricchi di vita, dolci colline pettinate, ordinate e coltivate, laghi. E il mare sullo sfondo a completare il panorama.