Tartufo, Bronzi Dorati e Bramante. Gradara e il suo storico Castello. Splende la Rocca Roveresca

Dalle colline alla costa Adriatica, in un orizzonte di colori la provincia di Pesaro e Urbino è conosciuta per i suoi borghi pittoreschi, che offrono bellezze naturali, storia e cultura autentica. Bandiere Arancioni caratterizzano alcuni comuni, altri lungo la costa sono adornati da Bandiere Blu, riconoscimenti dovuti anche per l’unicità dei propri borghi che riportando tracce d’arte legata a influenze lontane ricordano la vita e il lavoro dei nostri conterranei. In questo mondo magico, immortali sono i tanti borghi da visitare. Tutti meritano attenzione. Apecchio, ad esempio, ha il cuore pulsante nel suo bellissimo centro storico, con i resti di palazzo Ubaldini antica testimonianza di architettura rinascimentale e il piccolo ma bellissimo Teatro Perugini. Scendendo nei sotterranei dove qui chiamano ‘Le Grotte’ si può visitare il Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone. Con la storia ben si sposa la gastronomia: dai Bastoncelli al Bostrengo e alla Coradella e con la birra artigianale e l’acqua minerale delle sue colline ricoperte da boschi che si alternano a prati, solcati da profonde vallate. Poi c’è il tartufo e tartufaie, come ad Acqualagna, città in cui nacque Enrico Mattei.

Lasciando il Nerone e passando per la frazione di Pianello si raggiunge il borgo di Cagli che ha ancora tutta l’identità di una cittadina storica medievale e qui spicca l’antico Torrione martiniano, i suoi sotterranei e il camminamento (367 gradini). Mestizia e arte nelle belle chiese del territorio. Rimanendo lungo la via Flaminia si raggiunge Cantiano dove dimora l’antica chiesa di Sant’Agostino e la collegiata di San Giovanni Battista, ma anche il ponte romano "Ponte Grosso", il museo e le tante altre peculiarità, tra cui le visciole da assaggiare, di un paese ‘vivo’, ideale per escursioni e passeggiate magari accompagnati dall’eleganza dei cavalli del Catria. Ecco allora Cartoceto di cui la sua importanza nel corso dei secoli è data dagli antichi palazzi, chiese e torri medievali, oltre a non perdere il Museo dell’Olio che ripercorre la storia della produzione dell’olio di cui Cartoceto è riconosciuta in tutta Italia. Arriviamo a Frontone e qui è facile innamorarsi del suo borgo e della magnificenza del suo Castello. Ora nel lungo viaggio alla ricerca dei Borghi ad accogliere il visitatore con il rispetto che esso merita è l’antica cittadina di origini romane: Fossombrone con il suo Ponte della Concordia e le altre numerose opere, oltre alle Marmitte dei Giganti, un vero e proprio canyon con il fiume Metauro. Una zona non tanto distante dalla Gola del Furlo, luogo meraviglioso sulla via Flaminia, una vera e propria riserva natuale.

Saliamo sul Montefeltro e raggiungiamo Frontino, il più piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, situato su un colle che domina la valle del fiume Mutino. Testimonianze di epoche passate caratterizzano il piccolo borgo. Scrivi Gradara e pensi subito alla sua Rocca, il luogo dove si sarebbe la vicenda di cui ne parlò il Sommo Poeta. Gradara da qualche anno si avvale del titolo di "Borgo dei Borghi" e questo già dice tutto. A Mombaroccio non si può non andarci e fermarsi ad ammirare le sue Mura quattrocentesche con camminamento e torri; la Porta Maggiore, collegata a palazzo Del Monte; la chiesa di San Marco: sul portale un leone marciano del secolo XV; la chiesa dei Santi Vito e Modesto, con una tela di scuola baroccesca; il convento del Beato Sante e il museo della civiltà contadina con oggetti appartenenti al periodo che va dal XVIII secolo agli anni 70 del XX secolo. Bandiera Arancione e Bandiera Gialla per Mondavio e la sua Quattrocentesca Rocca Roveresca che presenta spesso serate rinascimentali. Ritornando sui monti, verso il Catria c’è Pergola che nel 2018 è stata inserita nell’élite dei Borghi più belli d’Italia; conosciuta nel mondo per i ‘Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola’ custoditi nel museo archeologico la cittadina offre tante peculiarità dall’escursionismo alla gastronomia. Ecco poi Piobbico con il Castello dei Brancaleoni eretto nel XIII secolo, rimaneggiato in seguito e trasformato nel 1573-1587 in una splendida dimora rinascimentale che è oggi impreziosita da importanti musei. A Piandimeleto non si può mancare di ammirare il castello dei conti Oliva, un antico palazzo fortificato cosi come è d’obbligo visitare la Rocca di Sassocorvaro e la cittadina di Sant’Angelo in Vado con i suoi siti archeologici e tanto altro. E poi la montagna a Carpegna, la storia di Valentino Rossi a Tavullia, i castelli sospesi di Vallefoglia, le storiche chiese di San Costanzo, il palio della Rana a Fermignano, comune che diede i natali al famoso architetto Donato Bramante. E infine, senza dimenticare le altre località del Pesarese non elencate, Urbania, un comune che vanta un’importante tradizione legata alla ceramica, che con le sue maioliche famosa fin dal Rinascimento.