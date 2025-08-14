Sulle orme di Giacomo Leopardi. La magia che offre Recanati nel segno dei versi dell’Infinito

Il 12 settembre del 1987, uno dei più grandi attori teatrali della storia, Carmelo Bene, sbarcò a Recanati a recitare i Canti di Giacomo Leopardi nella piazza intitolata allo stesso poeta. In questo Comune sulle colline che guardano il mare, in provincia di Macerata, ogni cosa ha le tracce di uno dei maggiori poeti italiani di sempre. La Casa in cui nacque, la biblioteca dove studiò. La piazza a lui dedicata con al centro una statua, inaugurata nel 1898, che lo raffigura. E poi l’Orto in quel Colle dell’Infinito dove è ambientata l’opera omonima. Fino alla piazzetta del Sabato del Villaggio, altra poesia di Leopardi, e alla Torre del Passero Solitario, altro componimento del poeta. Insomma, c’è un motivo se Recanati è chiamata Città della Poesia. Ma, ricordiamolo, anche Città della Musica, avendo dato i natali a Beniamino Gigli, tenore di fama internazionale.

Leopardi, insomma, è ancora cuore pulsante, anima e storia di un Comune di circa 20mila abitanti. La Biblioteca-Museo è ospitata al primo piano del palazzo Leopardi, edificio abitato dalla famiglia, che tuttora vi risiede, fin dal XIII secolo. Venne ristrutturato nelle forme attuali dall’architetto Carlo Orazio Leopardi verso la metà del XVIII secolo. Si deve a Monaldo, il padre di Giacomo, la costituzione della preziosa biblioteca di famiglia da lui dedicata, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

Ecco poi la chiesa di Sant’Agostino. La costruzione risale al XIV secolo. Dal chiostro interno è visibile la torre resa celebre dalla poesia leopardiana ’Il Passero Solitario’. Un po’ decentrata, si innalza la duecentesca Torre del Borgo, citata nelle Ricordanze per lo scoccare delle ore, il cui suono arriva al poeta portato dal vento.

Luogo iconico è il Monte Tabor, il colle di Recanati che si affaccia verso sud, da cui si ammira un bellissimo panorama verso i monti Sibillini. Meglio conosciuto appunto come ’Colle dell’Infinito’, ispirò uno degli idilli più famosi di Leopardi, ’L’Infinito’. Il colle dell’Infinito, dove Leopardi terminava le passeggiate quotidiane che iniziavano dal cortile del palazzo e passavano dai giardini del Convento di Santo Stefano, sorto nel Quattrocento su un terreno della famiglia Leopardi e oggi sede del Centro mondiale della poesia. Qui, regna la scritta: "Sempre caro mi fu quest’ermo colle".

Palazzi, zone e luoghi che il regista Mario Martone ha saputo immortalare nel film ’Il Giovane Favoloso’, con il poeta interpretato da Elio Germano. Ma sono anche altre le pellicole girate negli ultimi anni a Recanati. E tutte hanno una chiave: Giacomo Leopardi.