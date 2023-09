Sul palco, il luogo dei valori positivi: "Qui le emozioni vivono senza riserve"

CASTELFIORENTINO

"Siamo un teatro di provincia ma non un teatro provinciale” sottolinea con orgoglio giustificato Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino. E’ soddisfatta del cartellone che parte a giorni e che presenta oltre 50 titoli. Un caleidoscopio che soddisfa tutti i gusti per lasciarsi definitivamente alle spalle gli spettri della pandemia e dove si alterneranno titoli di prosa con grandi nomi, avanguardia, sperimentazione, musica pop e lirica, spettacoli per bambini.

Presidente Giglioli, è davvero un nuovo inizio.

"E noi siamo pronti. Abbiamo davanti una nuova pagina della storia del teatro, tutta da scrivere. Lo scenario in cui ci muoviamo non è dei migliori, molti aspetti della nostra quotidianità sono profondamente e repentinamente mutati. Tuttavia, forti della ritrovata condivisione del nostro amato pubblico, della bella partecipazione di molte persone agli spettacoli proposti, la nuova stagione ci entusiasma. Il teatro è il luogo dove si esaltano le emozioni e si vivono senza riserve, è il luogo dove si incontrano valori positivi, dove ci si educa alla bellezza, dove si coltiva la speranza per un futuro migliore".

Cartellone vario e di qualità.

"Proponiamo una stagione particolarmente ricca di appuntamenti accattivanti di alto valore. Prosa, musica, danza, raccontati con linguaggi pensati per soddisfare le esigenze di spettatori di tutte le età, insieme a spazi per la creatività delle produzioni locali, laboratori, progetti formativi rivolti a ragazzi, giovani e adulti, che intendono approfondire il loro rapporto col teatro".

La prosa fiore all’occhiello con titoli di assoluto valore.

"I nomi parlano da soli. Foer, Scalera, Axen, Francini, Haber, De Sio, Benvenuti. Poi c’è il contemporaneo con Caccia e Mancuso. Renderemo omaggio a Michela Murgia con Stai zitta!. Doveroso anche celebrare il centenario Pucciniano, ma la musica sarà anche pop come quella di Eugenio Finardi e di Alice che canta Battiato. E vengono confermati gli appuntamenti con Marco Masini e Alex Britti per la BeGo Accademy del Maestro Diego Calvetti, in attesa di altri due nomi importanti".

Una vostra caratteristica è quella anche di dare tanto spazio agli spettacoli per bambini "E sarà ancora così. I pomeriggi della domenica e il venerdì sera con Stasera pago io. Poi c’è la rassegna di arte comica e molto altro. I luoghi della cultura devono essere inclusivi e accessibili, obiettivi che vogliamo raggiungere sia attraverso la tipologia diversificata delle proposte, sia attraverso le riduzioni sul costo dei biglietti".

Enrico Salvadori