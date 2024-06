Sportelli anti violenza e discriminazioni

Le attività didattiche ed extra-didattiche dell’Alma Mater si svolgono in 1.036.109,13 metri quadrati di spazio, distribuiti tra le sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Ciò permette la diffusione dell’offerta formativa e l’attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, a

Bologna (con sedi ulteriori a Imola e Ozzano dell’Emilia), a Cesena (con l’altra sua sede a

Cesenatico), a Forlì, a Ravenna (con l’altra sua sede a Faenza) e a Rimini.

Attivi a Bologna (per tutto il Multicampus), con ulteriori sportelli a Forlì e Ravenna, ci sono servizi

gratuiti per tutta la comunità come spazi di ascolto protetti e di sostegno per le diverse

forme di violenza che possono verificarsi sia all’interno del contesto universitario sia al di fuori

dell’Università. I servizi vengono offerti

anche online per una copertura Multicampus:

www.unibo.it/SportelloAntiviolenza