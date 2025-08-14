Senigallia e il suo tesoro. La Spiaggia di Velluto 13 chilometri di paradiso

di Chiara Giacobelli

La Spiaggia di Velluto non è un nome di fantasia, ma una promessa mantenuta: tredici chilometri di sabbia finissima e chiara, talmente soffice da evocare la sensazione tattile di un tessuto pregiato. Non a caso, da oltre un secolo questo tratto di costa sull’Adriatico è sinonimo di turismo balneare di qualità, insignito ogni anno dal 1997 della Bandiera Blu per la limpidezza delle sue acque e l’attenzione all’ambiente. Il fondale basso, sicuro e digradante, rende la spiaggia ideale per famiglie con bambini e per chi desidera una passeggiata rilassante sul bagnasciuga.

La vocazione turistica di Senigallia affonda le radici nel XIX secolo, quando la borghesia romana vi costruiva raffinate dimore in stile liberty per la villeggiatura estiva; alcune di queste residenze, perfettamente restaurate, impreziosiscono ancora oggi il lungomare, diviso tra il lato di Ponente e quello di Levante, interrotto soltanto dall’antico porto.

Simbolo indiscusso della città è la Rotonda a Mare, struttura sospesa sull’acqua che pare galleggiare come un’astronave tra cielo e mare. Costruita nel 1933 dall’ingegnere Enrico Cardelli, fu pensata per essere un luogo salutare al fine di respirare lo iodio, ma divenne ben presto un salotto mondano, palcoscenico di feste, danze e concerti. Nel cuore storico, la Rocca Roveresca, nella sua solenne imponenza, è collegata a Piazza del Duca: fortezza medievale trasformata in residenza rinascimentale dai duchi Della Rovere, conserva un fascino austero e insieme regale, con all’interno un museo.

Di fronte, Palazzo del Duca completa la visione rinascimentale della piazza, grazie anche alla maestosa Sala del Trono e ai soffitti lignei attribuiti a Taddeo Zuccari. Accanto, invece, Palazzetto Baviera custodisce un tesoro raro: cinque sale decorate con stucchi cinquecenteschi di Federico Brandani, che narrano gesta eroiche e miti antichi.

Una curiosità: la Fontana dei Leoni un tempo era chiamata Fontana delle Anatre in quanto questa zona era una palude poi bonificata, mentre i leoni in bronzo ne ricordano il ruolo politico e militare. Poco distante, il Foro Annonario svela il volto commerciale e conviviale della città: costruito nel 1834 in stile neoclassico da Pietro Ghinelli, ospita mercati, concerti, eventi estivi. Le sue colonne doriche in laterizio rosso raccontano una storia di scambi e incontri, rendendolo un salotto urbano all’aperto. Il percorso spirituale si snoda invece attraverso chiese di rara bellezza.

La Cattedrale di San Pietro Apostolo, legata a papa Pio IX, accoglie i visitatori con la sua facciata rosata e una maestosa cupola; la Chiesa della Croce conserva la pala d’altare di Federico Barocci e un soffitto ligneo cinquecentesco decorato in bronzo e oro. Il panorama religioso si completa con Santa Maria Maddalena, San Martino, la Madonna del Carmine e la Chiesa del Portone. Infine, i Portici Ercolani, con le loro 126 arcate in pietra d’Istria, accompagnano il Misa come un lungo abbraccio. Luogo di mercati e fiere internazionali nel Settecento, sono oggi cornice ideale per passeggiate e aperitivi, testimoniando l’anima cosmopolita di una città che ha saputo reinventarsi senza perdere identità. Ogni altra info su www.feelsenigallia.it