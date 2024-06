Scuola Superiore Sant’Anna. Un campus universitario aperto al mondo. Iscrizioni, via al concorso

Un campus universitario, pubblico e gratuito, dove vivere, studiare, crescere, imparare. Entra nel vivo il concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Coloro che supereranno la prova nazionale avranno la possibilità di formarsi gratuitamente alla Sant’Anna, istituzione che si classifica al primo posto a livello italiano su 19 università censite e tredicesima nel panorama mondiale (su 673 atenei), secondo il THE – Young University Rankings 2024.

Il termine per presentare domanda al concorso è fissato alle 12 del 29 luglio. I 60 posti banditi per il primo anno dei Corsi ordinari di I livello o a ciclo unico sono così ripartiti: 29 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze economiche e manageriali, Scienze politiche, Scienze giuridiche); 31 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Ingegneria industriale e dell’informazione, Medicina).

Tre le fasi. Prima vi sono le preselezioni che si svolgono mediante il test TOLC (fa eccezione Medicina, per la quale è possibile iscriversi e accedere al concorso in modo diretto), erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) anche nella modalità online (TOLC@CASA). In base ai risultati conseguiti nel test, i candidati e le candidate saranno ammessi alle prove scritte, la seconda fase, in programma a Pisa il 28 e il 29 agosto per Ingegneria, il 29 e 30 agosto per Scienze agrarie e per Medicina, il 2 e il 3 settembre per Scienze Sociali. Chi supererà gli scritti sarà ammesso alle prove orali, la terza fase, in programma a Pisa a settembre.

Le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari svolgono un percorso di studi parallelo e complementare ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale dell’Università di Pisa e altre università convenzionate come l’Università di Firenze e l’Università di Trento in uno dei settori disciplinari offerti dalla Scuola Superiore Sant’Anna (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie). Alla Scuola, le allieve e gli allievi risiedono nel campus dove usufruiscono di vitto e di alloggio gratuito, frequentano corsi integrativi, seminari e corsi di lingue, partecipano alle attività di ricerca svolte nei laboratori rispettando obblighi didattici rigorosi e hanno la possibilità di realizzare esperienze di studio e di ricerca all’estero.

Vivere al Sant’Anna significa inoltre avere accesso a numerosi servizi per il tempo libero. La Scuola dispone di due palestre, una sala musica e numerose stanze ricreative. A chi completa gli studi nel rispetto degli obblighi didattici la Scuola rilascia il Diploma di II Livello e il Diploma di Licenza che è equiparato a un master universitario di II Livello. L’ammissione alla Scuola non prevede il pagamento di tasse di iscrizione e la frequenza dei Corsi Ordinari è gratuita.

Per tutto il ciclo di studi ragazze e ragazzi alloggiano nelle strutture residenziali messe a disposizione dalla Scuola e usufruiscono del servizio mensa. La Scuola Sant’Anna contribuisce, sulla base dell’Isee, al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio di chi raggiungerà Pisa per sostenere le prove scritte e orali. È inoltre previsto anche il rimborso delle spese di iscrizione al test TOLC sostenute dai candidati/e del concorso di I livello. Ogni info su www.santannapisa.it/it/entrare-al-sant-anna