Scelte per la Salute e la carriera internazionale

La crescita è confermata dall’incremento delle matricole (+4%). Per il corso di Medicina e Chirurgia si amplia la sede didattica dell’Ospedale Santa Maria delle Croci. Per l’autunno disponibili i nuovi spazi del plesso di Sant’Alberto che ospita i corsi di area scientifica ambientale. I corsi di laurea magistrali I-Contact, Score, Off-shore Engineering e i curriculum in inglese WACOMA e HBR rappresentano una scelta vincente così come la Laurea triennale in Building construction engineering. Per gli studi sanitari, la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e, a Faenza, le triennali sanitarie professionalizzanti in Infermieristica e Logopedia (a Faenza). Per Giurisprudenza, la Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e la Laurea in Giurista per le imprese e per la PA. Poi la Laurea in Scienze ambientali e le Lauree Magistrali in Biologia marina e Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale e, a Faenza, la Laurea in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali. Poi le Lauree in Beni culturali e in Storia, società e culture del mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente; le Lauree Magistrali in Beni archeologici, artistici e del paesaggio e in Scienze del libro e del Documento; la Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali. Infine la Magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi.