Sarnano fra i Borghi più Belli d’Italia. Storia in quattro cerchie di mura

Tra vallate silenziose e vette che sfiorano i duemila metri, i borghi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini racchiudono storia, cultura e tradizione. Tra le località più note vi è senza dubbio Sarnano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che conserva un centro storico intatto, protetto da quattro cerchie murarie e scandito da vicoli a spirale che salgono fino alla scenografica Piazza Alta. Il suo polo museale, allestito nell’ex convento di Santa Chiara, ospita una pinacoteca con opere di Crivelli e De Magistris, un museo di arte sacra, uno delle armi antiche e un altro dedicato all’avifauna dei Sibillini.

A Sarnano si svolgono eventi molto partecipati come Castrum Sarnani, la Notte dei Folli e la festa del ciauscolo, insaccato tipico della zona. Force, immersa nella Comunità Montana dei Sibillini, custodisce una lunga tradizione di artigianato: il Museo del Rame, all’interno di Palazzo Canestrari, racconta tecniche e strumenti di un sapere tramandato nei secoli. Di rilievo anche il Museo di Arte Sacra, parte del circuito dei Musei Sistini del Piceno, con opere di pregio come un crocifisso ligneo dell’XI secolo e dipinti di De Magistris.

A Comunanza, alle pendici dei monti, si può assaporare il celebre Tordo Matto, gustoso involtino nato dalla sapienza contadina. Il borgo medievale, già noto per la lavorazione della seta, vanta una zona archeologica, la Chiesa di Santa Caterina e un altro interessante Museo di Arte Sacra. Montemonaco ospita invece il Museo della Grotta della Sibilla, custode del mito della profetessa appenninica.

La Chiesa di San Giorgio all’Isola, affacciata sul Lago di Gerosa, conserva affreschi rinascimentali, mentre la Sagra Mercato della Castagna, in ottobre, celebra i frutti dei castagneti secolari. Luogo simbolo del parco è Visso, sede dell’ente e crocevia di cinque vallate. Malgrado le ferite del sisma, conserva tesori artistici di rilievo in fase di restauro, come la Collegiata di Santa Maria, il Museo Civico con manoscritti autografi di Leopardi e i raffinati affreschi di Paolo da Visso.

La città è anche punto di partenza per escursioni su Monte Vettore e Pizzo Tre Vescovi. A pochi chilometri, Ussita incanta con la sua natura incontaminata e le strutture sportive: rifugi panoramici, piste da sci, ciaspolate e un grande Bike Park la rendono ideale per chi ama l’attività all’aria aperta. Il borgo ospita la Chiesa di Santa Maria Assunta, con affreschi cinquecenteschi, e il palazzo voluto dal cardinale Gasparri. Montefortino è caratterizzato da strette vie acciottolate ed edifici in pietra chiara: a breve sarà riaperta la Pinacoteca, che contiene opere di grande valore, tra cui una collezione di Fortunato Duranti rara e preziosa.

Di quest’ultimo è anche possibile ammirare dall’esterno la casa in cui visse; lo stesso si può fare per le principali chiese e il maestoso Palazzo Leopardi. Poco distante si trova il santuario della Madonna dell’Ambro, tra i più antichi delle Marche, con affreschi di Sibille e immerso in una cornice naturale scenografica. Infine, Arquata del Tronto, oggi in attesa di rinascita, mantiene viva la leggenda di Giovanna d’Angiò, legata alla splendida rocca medievale che domina la valle. Ogni estate, la Discesa della Regina rievoca la sua figura tra mito e spettacolo.