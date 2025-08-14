San Benedetto del Tronto. Pescherecci e mercato ittico fra i più importanti d’Italia

San Benedetto del Tronto, affacciata sull’Adriatico con l’eleganza austera di chi ha nel mare la propria ragion d’essere, custodisce un’identità saldamente ancorata alla pesca. Un tempo attività necessaria per la sopravvivenza delle famiglie, la pesca ha plasmato la città, le sue economie, i suoi ritmi quotidiani e persino il suo paesaggio urbano. La trasformazione del piccolo borgo in una delle più importanti marinerie italiane è infatti frutto di secoli di lavoro, sacrifici e conoscenza del mestiere tramandata di padre in figlio, con le barche che diventavano estensioni della vita domestica e il mare, seppur temuto, era l’unico orizzonte possibile.

Oggi, sebbene il settore abbia subìto profondi mutamenti, la pesca resta uno degli assi portanti dell’identità sambenedettese. Il porto ospita ancora una delle flotte pescherecce più significative del medio Adriatico e il mercato ittico continua a essere un punto di riferimento regionale. Le barche che rientrano all’alba, le reti stese ad asciugare al sole e l’odore salmastro che aleggia nell’aria sono segni indelebili di una tradizione che resiste, pur confrontandosi con la modernità e con le sfide della sostenibilità ambientale e della regolamentazione europea. Tra le onde dell’Adriatico e i racconti dei marinai, si racconta anche una leggenda affascinante e al contempo terribile, che testimonia il rapporto profondo, quasi sacrale, tra gli uomini e il mare.

Si narra che Lu Scijò sarebbe una disastrosa tromba marina da cui ci si difendeva facendo spogliare il più giovane marinaio a bordo e invitandolo a salire sull’albero maestro: da quassù egli doveva tagliarla e quindi disperderla grazie all’uso di un coltellaccio. Il pescato sambenedettese ha dato origine a una gastronomia essenziale e saporita. Il piatto simbolo è indiscutibilmente il Brodetto alla Sambenedettese, una zuppa di pesce preparata con varietà di paranza e arricchita da un ingrediente inaspettato: l’aceto, talvolta sostituito dal pomodoro verde. Questo conferisce al brodetto una nota agrodolce che lo distingue dalle versioni di altre città adriatiche. Altri piatti tipici sono le alici marinate, i calamaretti ripieni e la frittura mista dell’Adriatico. Per chi desidera immergersi in questo universo culturale, il Museo del Mare rappresenta una tappa obbligata.

Articolato in più sezioni, offre un percorso avvincente attraverso la biologia marina, la pesca, la civiltà marinara e la storia delle imbarcazioni. Il Museo della Civiltà Marinara delle Marche è il cuore pulsante dell’intero complesso museale: qui, tra modellini di barche, reti, attrezzi da pesca e testimonianze orali, si respira il vissuto dei marinai sambenedettesi. In questo luogo, la memoria collettiva trova casa. Le voci degli uomini di mare, i loro strumenti, le fotografie in bianco e nero, tutto concorre a comporre un affresco vivido e toccante di un’epoca in cui il mare era tutto: lavoro, sfida, speranza e destino. San Benedetto del Tronto, attraverso la sua storia e il suo museo, invita oggi a non dimenticare ciò che siamo stati, per capire con maggiore consapevolezza chi vogliamo essere.