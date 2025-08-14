Riviera delle Palme. Magia San Benedetto. Mare, relax e cultura non hanno stagione

di Chiara Giacobelli

Tra i gioielli del litorale marchigiano, la Riviera delle Palme si fa notare per fascino, equilibrio paesaggistico e ricchezza storica. Questo tratto di costa, che comprende Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto, si distingue per l’armoniosa presenza di palme, oleandri e lunghe spiagge dorate, simboli di un’identità turistica consolidata, ma ancora autentica. Il nome ’Riviera delle Palme’ fu coniato negli anni Trenta del Novecento, quando l’ingegnere Luigi Onorati, su incarico della neonata Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di San Benedetto, progettò un viale scenografico punteggiato da questi alberi.

Proprio San Benedetto del Tronto si afferma come una delle principali località turistiche delle Marche sin dalla metà dell’Ottocento, grazie all’apertura di uno stabilimento balneare e al suo progressivo sviluppo come stazione di cura e soggiorno. Oggi il lungomare, lungo circa quattro chilometri, offre al visitatore una varietà di esperienze che spaziano dalla semplice passeggiata alle incursioni artistiche del Museo d’Arte sul Mare (MAM), che impreziosisce la scogliera del molo sud con oltre cento opere realizzate su blocchi di travertino: sculture, murales e installazioni nate nell’ambito del Simposio internazionale ’Scultura Viva’, evento che richiama artisti da tutto il mondo.

Tra le più suggestive, il presepe subacqueo, la barca a vela dedicata a monsignor Sciocchetti e il monumento al Gabbiano Jonathan Livingston, emblema di libertà e immaginazione. Chi desidera approfondire il legame tra la città e il mare non può prescindere dalla visita al Museo del Mare, recentemente riaperto con un allestimento rinnovato: dai reperti preistorici nell’Antiquarium Truentinum al Museo delle Anfore, dalle testimonianze della vita marittima nel Museo della Civiltà Marinara delle Marche sino al Museo Ittico ’Augusto Capriotti’, la Pinacoteca del Mare e i resti della Villa Marittima romana risalente al I secolo a.C., collocati nella parte alta della città. Il centro urbano offre anche angoli di notevole interesse artistico e architettonico.

Passeggiando nel centro storico, tra statue e aiuole, si incontrano la Chiesa di San Giuseppe, la Cattedrale di Santa Maria della Marina e la prua del peschereccio Geneviève, dedicato alla marineria oceanica. Non lontano si trova la Palazzina Azzurra, oggi sede di mostre ed eventi culturali, e un grazioso orto botanico. Da non perdere una visita al Paese Alto, l’antico nucleo urbano con la maestosa Torre dei Gualtieri, la Chiesa di San Benedetto Martire – dove riposano le reliquie del santo patrono – e la singolare Casa del Vento, creazione dello scultore Marcello Sgattoni.

A sud della città si estende la Riserva Naturale della Sentina, un’area protetta di circa 180 ettari tra le più preziose dell’Adriatico per biodiversità. Questo ecosistema, costituito da canneti, lagune, praterie salmastre e sentieri sabbiosi, è un punto di sosta fondamentale per l’avifauna migratoria tra il delta del Po e il Gargano, attirando amanti del birdwatching. La Torre sul Porto, struttura cinquecentesca un tempo usata per l’avvistamento dei pirati, è testimone di una storia costiera fatta di difesa e resistenza. Altre info su www.visit-sanbenedettodeltronto.it