Quanto sei bella Urbino. La culla del Rinascimento tra Palazzo Ducale, lo studiolo e la Galleria

Viene chiamata la ‘Culla del Rinascimento’: una definizione calzante per Urbino, che ancor oggi, dopo oltre cinquecento anni da quel periodo, è pervasa dalle linee quattrocentesche di molti suoi edifici, chiese, strade e opere d’arte. Proprio qui, quando Federico da Montefeltro governava un piccolo ducato nel centro dell’Italia, i maggiori artisti italiani ed europei erano invitati a dipingere, progettare, scolpire, decorare libri e creavano appunto quel movimento che poi nella Firenze dei Medici si sviluppò e divampò in tutto il mondo. Cuore di quel periodo e ancor oggi meta di quasi tutti coloro che visitano la città – che lo si faccia con una guida d’arte sotto braccio o con uno smartphone in mano – è lo studiolo del duca: il piccolissimo ambiente, al primo piano di Palazzo Ducale, è stato riaperto dopo alcuni mesi di restauro a fine maggio, tornando quasi come al tempo dei duchi. La stanzetta, pochi metri quadri, era un ambiente di raccoglimento, studio e meditazione, un luogo dove riprendere fiato dai doveri militari e di governo, lasciandosi trasportare dalla bellezza unica delle tarsie lignee che raffigurano paesaggi, libri, strumenti musicali, persino un astrolabio e uno scoiattolo. Sopra di esse, dei pannelli dipinti a quattro mani da due pittori, uno spagnolo e uno fiammingo, raffigurano una specie di doppio ordine di logge con ventotto uomini illustri dell’antichità e del Quattrocento, coloro che Federico riteneva i propri maestri di vita.

Un allestimento che nessuno aveva mai immaginato fino a quel momento, e – per la verità – che nessuno ha mai osato emulare. Il resto del palazzo, attualmente in fase di grande rinnovamento a livello di luci e allestimenti grazie ai fondi Pnrr, ospita la Galleria Nazionale delle Marche, con capolavori assoluti di Piero della Francesca, Tiziano, Paolo Uccello, Lorenzo Lotto, Orazio Gentileschi, Raffaello e Federico Barocci. Questi ultimi due, nati a Urbino, si ritrovano anche in due percorsi che si possono effettuare in autonomia in giro per i saliscendi del centro storico. A Raffaello è dedicato un monumento ottocentesco nella parte più alta e panoramica della città; a due passi, la fedele riproduzione della tomba (che si trova a Roma) in scala 1:1. Scendendo lungo la via che porta il suo nome, ci si imbatte nella casa dove nacque, oggi museo ma rimasta com’era nel Cinquecento, con tanto di cucina, alcuni arredi e soprattutto il suo primo affresco, una dolcissima Madonna col Bambino. A pochi metri inizia via Barocci, dove si trova la casa di famiglia di Federico, dalle cui finestre il pittore manierista prendeva spunto per gli scorci di Urbino di cui tappezzava le sue opere. Suoi capolavori si trovano in due chiese poco lontane: in San Francesco, dove è anche sepolto, il Perdono di Assisi; in cattedrale, il Martirio di San Sebastiano e la superba e concitata Ultima Cena. Dall’interno del duomo, si accede al Museo Diocesano: qui nelle antiche sacrestie si trovano enormi codici miniati e preziosi reliquiari, nonché una scultura della Pietà di Giovanni Bandini seconda solo a quella di Michelangelo.

Tornando in via Barocci, non si possono tralasciare anche per il turista più affrettato i due oratori di San Giovanni e San Giuseppe: testimonianza dell’attività socio-assistenziale delle antiche confraternite (associazioni laiche tuttora esistenti), i loro interni contengono dei capolavori dell’arte mondiale. Parliamo degli affreschi tardogotici con le storie del Battista (definiti la cappella Sistina delle Marche) nel primo e della chiesa barocca nel secondo. Sempre a San Giuseppe, anche il più antico presepe in stucco a grandezza naturale del mondo: si entra in una finta grotta, ricoperta di vera roccia fino al soffitto, in cui pare di arrivare a Betlemme pochi istanti dopo la nascita di Gesù. Degna conclusione di un viaggio a Urbino? Un pranzo con una crescia sfogliata farcita con casciotta, verdure e salsiccia: un Rinascimento anche per il corpo.