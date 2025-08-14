Quando il turismo è per tutti. Bandiere Lilla per l’accessibilità. Dal mare alla collina, dove andare

Destinazioni Lilla. Perché il turismo deve essere accessibile, per tutti. Che sia mare, collina o montagna non ci deve essere differenza. Gli spazi devono essere comodamente accessibili tramite rampe, ascensori e porte adeguate. Quadri, sculture e oggetti si devono poter toccare; serve la presenza di guide e interpreti della lingua dei segni, ma anche video e documentari sottotitolati con illuminazioni innovative. Tanti sono i musei, le gallerie d’arte, le pinacoteche e le aree archeologiche presenti nelle Marche che adottano soluzioni che fanno la differenza per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. E poi le spiagge, i palazzi, i marciapiedi. Tutto deve essere migliorato in un’ottica che permetta a ogni visitatore di sentirsi a suo agio, senza alcuna restrizioni o limitazione.

Così, dal 2012, in Italia è nata la Bandiera Lilla con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che prestano una particolare attenzione a questo tema. Nelle Marche ad avere questo riconoscimento sono 11: Mercatello sul Metauro e Mondolfo in provincia di Pesaro e Urbino, Sassoferrato, Castelleone di Suasa e Senigallia nell’Anconetano, Potenza Picena e Civitanova Marche nel Maceratese, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio nel Fermano, Cupra Marittima e Grottammare in provincia di Ascoli Piceno.

Castelleone di Suasa comprende il borgo medievale di Castelleone, dove sorgono diversi palazzi di epoca Rinascimentale, e l’antica città romana di Suasa con i suoi numerosi resti archeologici. Proprio il Parco Archeologico situato nella zona pianeggiante della città rappresenta una delle principali bellezze accessibili di Suasa, con i resti dell’abitato e della Domus Coiedii, villa patrizia della famiglia senatoria dei Coiedi, oltre a uno splendido anfiteatro da 8.000 posti utilizzato ancora oggi per manifestazioni e concerti. Senigallia invece, con le numerose piste ciclabili e riservate a biciclette e carrozzine, gli impianti sportivi accessibili, il lungomare accogliente e ampio ne fanno una meta privilegiata per il “turismo per tutti”. Sassoferrato inoltre, secondo il portale Bandiere Lilla, offre centro storico, parchi pubblici, come quello della Rimembranza, musei – civico archeologico, palazzo Montanari, palazzo degli Scalzi – e siti storici – come il Parco archeominerario o il Parco archeologico Sentinum – accessibili in carrozzina.

Nel Pesarese, il borgo di Mercatello sul Metauro, che fu tra i castelli più importanti dell’antica regione della Massa Trabaria, ha mantenuto nel nucleo storico parte dell’aspetto medioevale, caratterizzato da una cinta muraria protetta dal solco dei due corsi d’acqua, il Metauro e il torrente Sant’Antonio, e offre ancora oggi un ricco patrimonio storico-artistico aperto alle visite. Ecco poi lo storico borgo collinare di Mondolfo, con la sua prosecuzione nella località costiera di Marotta, rappresenta un tipico esempio di “due città in una”, segno della fusione di due culture, della terra e del mare. Da segnalare il Bastione Sant’Anna e il complesso monumentale Sant’Agostino.

In provincia di Macerata i due comuni dal vessillo Lilla sono Civitanova Marche e Potenza Picena. Il primo con un lungomare facilmente accessibile e una città Alta di rilievo. Secondo il portale Bandiere Lilla le zone a elevata accessibilità sono il porto turistico, largo Brunellini, il Varco sul Mare che collega al centro, la Palazzina Liberty lato sud, il Chiostro di San Francesco e il teatro Annibal Caro. A Potenza Picena invece, con il lungomare di Porto Potenza Picena, ecco la meta ideale per chi desidera una vacanza all’insegna della cultura, del relax e della scoperta del territorio marchigiano.

Nel Fermano due località balneari, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, rientrano nella squadra delle 11 Bandiere Lilla. Nel primo da segnalare spiaggia libera, centro storico, parchi pubblici, musei – tra cui quello del Mare – e siti storici accessibili in carrozzina, oltre a un parco giochi inclusivo. A Porto Sant’Elpidio invece modalità accessibili per il parco di Villa Baruchello e la stessa struttura, per piazza Garibaldi, per il parco San Filippo, per il teatro delle Alpi e il polo culturale Beniamino Gigli.

In provincia di Ascoli Piceno ci sono due località dal vessillo Lilla. La prima, Cupra Marittima, ha la parte moderna distesa lungo il mare, quella medievale (Borgo di Marano) raccolta sul colle sovrastante e quella romana (Cupra Maritima) posta a circa 1.500 metri a nord dall’attuale centro. La pista ciclabile, che si estende per circa 3 chilometri, è accessibile anche alle carrozzine e permette di scoprire il territorio. Da segnalare il museo archeologico. L’ultima, Grottammare, ha ampie e ben attrezzate spiagge che offrono un’esperienza balneare ideale per famiglie e amanti degli sport acquatici. Il centro storico, ricco di storia e cultura, è un labirinto di vicoli caratteristici e palazzi nobiliari. La città è famosa per la produzione dell’alloro e per aver dato i natali a Papa Sisto V. Sono presenti 12 cartelli informativi a doppia stampa Braille in diversi punti della città. In quest’ottica, da febbraio ecco oltre 1,8 milioni per un turismo sempre più inclusivo, con il progetto Marche for All, giunto alla seconda edizione, che punta proprio a rendere l’esperienza turistica nella regione accessibile a tutti e senza barriere.