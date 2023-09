“Planare dall’alto“ con qualità. Il Politeama nel nome di Calvino

PRATO

Planare dall’alto nel nome di Italo Calvino nel centenario della nascita. È un viaggio da ottobre a maggio con 18 appuntamenti di prosa, danza, musical, teatro di figura e un pizzico di magia, quello che propone il Teatro Politeama Pratese per la stagione 2324. Il primo sipario della stagione si aprirà con un grande testimone del nostro tempo come Pif, in coppia con lo scrittore già Premio Strega Francesco Piccolo, protagonisti di Momenti di trascurabile (in) felicità (sabato 21 ottobre, ore 21). Tutta la stagione alternerà titoli di successo, nuove produzioni e protagonisti amati dal pubblico, come Arturo Brachetti, Drusilla Foer, Lella Costa, Ambra Angiolini, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Ruffini. Sarà “planare dall’alto” anche a passo di danza con il Balletto di Roma e la sua giovane étoile Carola Puddu in Giulietta e Romeo (10 novembre) mentre si rinnoverà la tradizione del musical con Cabaret (5-6 gennaio) interpretato da Diana Del Bufalo e Arturo Brachetti. Cartellone dal tocco internazionale con la compagnia tedesca Familie Flöz e il suo teatro di figura in Hotel Paradiso (27-28 gennaio).

Lo scambio artistico fra cinema e teatro ispirerà il giallo giudiziario Testimone d’accusa (2-3 dicembre), l’adattamento di Perfetti sconosciuti del regista Paolo Genovese (19-20 dicembre), le commedie Tre uomini e una culla (4-5 novembre) e Quasi amici (23-24 marzo). E poi la trasposizione teatrale di grandi pagine letterarie come Le nostre anime di notte di Kent Haruf con Lella Costa (18-19 dicembre), 1984 di George Orwell (13-14 gennaio), Oliva Denaro di Viola Ardone con Ambra Angiolini (10-11 febbraio).

La campagna abbonamenti è in corso, biglietti in vendita anche sul canale Ticketone e sul circuito Boxoffice.