Piceno, mosaico di bellezza. Dall’incanto di Castel Trosino al vicolo più stretto d’Italia

Un mosaico di paesaggi, che abbraccia la vista dalla montagna al mare, in un mix di storia e leggende. Tutto questo è il Piceno. L’offerta made in Ascoli è talmente variegata e ricca da accontentare qualsiasi turista, anche il più esigente. Tanti gioielli, piccoli ma preziosi, sparsi in poco più di 1.200 chilometri quadrati, che tra borghi storici, verde incontaminato e viste mozzafiato incantano lo sguardo umano già dall’Età della pietra. Il nostro viaggio tra queste bellezze parte dalla parte più alta (e fresca) della provincia: gli Appennini. All’ombra del monte Sibilla si trova il borgo di Montemonaco, nell’alta vallata del fiume Aso. Parte integrante del Parco dei Sibillini, Montemonaco non può che offrire scenari paesaggistici incantevoli, amati addirittura dal Guerin Meschino, che qui venne a interrogare la Sibilla. Dopo una visita al castello, i laghi di Pilato e di Gerosa offrono la possibilità di rilassarsi davanti a specchi d’acqua cristallina. Gli amanti della natura, e del relax, non potranno non fare una sosta ad Acquasanta Terme. Famosa fin nell’antica Roma, qui i viandanti si fermavano per un bagno nell’enorme bacino idrotermale di acqua salso-sulfurea. Oltre alle terme, è possibile immergersi nelle acque de Lu vurghe, una fonte termale tiepida in cui concedersi del tempo per un fango. Rigenerati dal bagno, possiamo riprendere il nostro cammino verso la costa, direzione monte Ascensione. Poco distante dalle rinfrescanti cascate del Ponte Tasso, arriviamo alla terza meta del nostro viaggio: Castel Trosino. È un minuscolo borgo di origini medievali che vale la pena di una visita. Ad aspettarci, un’imponente salita che conduce alla porta d’accesso. Ad attirare lo sguardo, la casa ’della regina’ o ’palazzo del re Manfrì’, una piccolissima struttura medievale che di palazzo ha solo il nome, viste le dimensioni. Curato nei minimi dettagli, silenzioso, immerso in un verde smeraldo, arricchito anche da una necropoli longobarda quasi intatta: ecco, non innamorarsi di Castel Trosino sarà davvero difficile.

Ci troviamo a due passi dalla città intorno alla quale gravita la bellezza del Piceno, Ascoli. Una tappa obbligatoria, talmente preziosa da non poter essere riassunta. Da ammirare le infinite ricchezze artistiche, che anche solo una passeggiata tra le ruette (’vie strette’ in dialetto ascolano) offre. Distogliamo lo sguardo dal mare e viriamo verso il nord della provincia. Incontriamo così Comunanza, dove ci aspetta un borgo autentico e rilassante in pieno stile ascolano, lontano dalla frenesia, ricco di buon cibo. La sosta è finita, riparte il nostro cammino verso il mare. Incrociamo Force con sua la torre di guardia, Montedinove e le sue strette ruette acciottolate, poi Montalto delle Marche, famoso soprattutto per avere ospitato due grandi personaggi: Felice Peretti, il futuro Papa Sisto V, e Giuseppe Sacconi, il progettista dell’Altare delle Patria.

Poco più a sud, ecco un triangolo imperdibile, con agli angoli tre dei "Borghi più belli d’Italia": Ripatransone, Offida e Monteprandone. Partiamo dal più vicino, Ripatransone, ’Il belvedere del Piceno’. Una posizione suggestiva, folklore ed enogastronomia sono solo il contorno di questo borgo, che vanta il primato del vicolo più stretto d’Italia. Racchiusa dentro le mura castellane, Offida accoglie i visitatori nell’abbraccio della sua tipica piazza italiana. Immancabile, oltre alla visita al museo del merletto a tombolo e alle rinomate cantine locali, un passaggio alla chiesa di Santa Maria della Rocca, costruita nel 1330 su una chiesetta di età longobarda. Arriviamo così a Monteprandone, per godere di un incantevole panorama che abbraccia il mare, i monti Sibillini e il Gran Sasso. Dall’antico lavatoio comunale alle volte a crociera di via Limbo, la scoperta di questo borgo avviene passo dopo passo. Manchiamo di poco Castorano, con la sua torre merlata medievale e la duecentesca porta castellana. Ma ci avviciniamo sempre più alla costa, sfioriamo Montefiore dell’Aso, altro tra i Borghi più belli d’Italia con il belvedere, gli eleganti edifici seicenteschi e il preziosissimo Polittico dipinto da Crivelli.

Ecco, ora sentiamo davvero il rumore delle onde del mare. Siamo alle ultime battute del nostro viaggio. Ad aspettarci, a ridosso della costa, c’è Cupra. La compongono una parte moderna distesa lungo il mare azzurro, una medievale (Marano o Cupra Alta) raccolta sul colle dalla cinta muraria e una romana (Cupra Maritima) poco più a nord. Guardiamo a sud e facciamo tappa a Grottammare. Saliamo al ’vecchio incasato’, per ammirare il blu intenso dell’Adriatico attraverso il loggiato. E per finire, arriviamo a San Benedetto. Così, cullati dal rumore del mare, passeggiamo nel ’paese alto’ tra le strette stradine in ciottolato e gli antichi edifici in mattoni.