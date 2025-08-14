Parco nazionale dei Sibillini. Un intreccio fra natura e mito a cavallo fra Marche e Umbria

Nel cuore dell’Appennino centrale, a cavallo tra Marche e Umbria, si estende il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, istituito nel 1993 per tutelare un patrimonio ambientale e culturale di rara ricchezza. Con i suoi circa 70.000 ettari, il parco abbraccia sedici comuni e quattro province, offrendo a chi lo attraversa una varietà di ecosistemi – dai boschi di faggio e carpino alle vette rocciose – e una fauna affascinante, che include cervi, lupi, aquile reali e camosci appenninici.

Ma ciò che rende unica quest’area protetta è l’intreccio tra natura e mito. Il Monte Sibilla, che dà il nome all’intero parco, è avvolto da un’aura leggendaria. Secondo la tradizione medievale, una profetessa – la Sibilla Appenninica – dimorava in una grotta incantata sulla sua sommità; figura enigmatica, a metà tra fata e maga, fu celebrata da autori come Antoine de La Sale e Andrea da Barberino, e ancora oggi alimenta l’immaginario locale con racconti di danze notturne, apparizioni e visioni.

Testimonianza viva di questa mitologia è il Museo della Grotta della Sibilla a Montemonaco, che custodisce testi, reperti e suggestioni legate alla sacerdotessa e alle fate che la accompagnavano. Non meno affascinante è il Lago di Pilato, incastonato sul Monte Vettore a quasi 2000 metri d’altitudine. Raggiungibile solo a piedi, è l’unico lago naturale delle Marche e uno dei pochi glaciali dell’Appennino. Ospita il raro Chirocefalo del Marchesoni, minuscolo crostaceo endemico, visibile solo in queste acque; la forma mutevole del bacino e la leggenda secondo cui il corpo di Ponzio Pilato sarebbe stato gettato in questo specchio d’acqua lo rendono una meta carica di mistero e spiritualità.

Gli itinerari escursionistici sono numerosi e adatti a ogni livello. Il più celebre è il Grande Anello dei Sibillini (GAS), un percorso di 124 chilometri articolato in nove tappe, che tocca luoghi simbolici come Visso, Fiastra, Garulla e Monastero. Altri cammini altrettanto splendidi sono il GABA – Grande Anello dei Borghi Ascolani – e il GADA, sviluppato attorno ad Arquata del Tronto. Tra le meraviglie naturali spiccano le Gole del Fiastrone, con le loro pareti scoscese e le antiche Grotte dei Frati, rifugi eremitici scolpiti nella roccia. Altrettanto scenografiche sono le Gole dell’Infernaccio: il sentiero principale attraversa boschi di faggi e corsi d’acqua, immergendosi in un’atmosfera magica soprattutto in autunno.

Lungo il percorso si può raggiungere l’Eremo di San Leonardo, anche se al momento il percorso è interrotto. Da ricordare anche il Lago di Gerosa e soprattutto i Piani di Castelluccio, tra i luoghi del centro Italia più famosi del nostro Paese: si estendono come un vasto altopiano circondato da imponenti vette appenniniche, a oltre 1.300 metri di altitudine.

Questo straordinario scenario, dominato dal Monte Vettore e dalla Cima del Redentore, è celebre per la fioritura, un fenomeno naturale che trasforma la valle in un mosaico di colori tra maggio e luglio. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini non è solo una meta per escursionisti e naturalisti: è la testimonianza vivente di un territorio che ha saputo conservare il suo spirito arcaico, offrendolo con autenticità a chi è disposto ad ascoltarlo. Ogni altra informazine sul sito www.sibillini.net