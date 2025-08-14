Monaci, cavalieri e pellegrini . Servigliano è la città ideale. Tracce di Roma a Falerone

Nell’antica Grecia l’Ecista era il capo spedizione. Guidava i gruppi alla scoperta di nuove terre. Seguite, allora l’ecista, e troverete terre nuove! Partiamo da una minuscola chiesa, quella di San Tiburzio alla periferia di Rapagnano. Si trova su un piccolo dosso. Ha una sola caratteristica: non ha tetto, è una piccola San Galgano. Seguendo la medesima traccia, un’altra ne troviamo. Siamo a Cerreto, borgo tra Rapagnano e Montegiorgio. È medievale come indicano la porta e le poderose mura, era dogana, l’hanno costruito stranamente in basso. All’ingresso, il piccolo tempio senza copertura: San Michele, altro rimando a San Galgano. Poco più in là dove il bosco è mantenuto dall’Associazione dei volontari di Rivivi Cerreto, si apre il gioiello d’arte rappresentato dalla chiesa di Santa Dorotea. Affreschi alle pareti e strumenti musicali antichi nei confessionali. Se ci va bene, incontreremo ser Elio l’oste e con lui brinderemo. Ancora qualche chilometro e raggiungiamo Alteta, a due passi da Monte San Pietrangeli. Fuori dal minuto centro storico (lo abita una sola famiglia) ovale quasi perfetto, incontriamo la chiesa di San Rocco, anch’essa senza copertura. È il nostro santo: protettore dei pellegrini e di chi va. Una strada secondaria un poco aspra ci porta a Montegiorgio. Sopra il loggiato incrociamo un portale del ‘300, residuo di un grande complesso religioso agostiniano. A pochi metri, la sacrestia di San Salvatore, affrescata, la mano del pittore ha dipinto anche un graal. Palazzo Alaleona ci ricorda il grande compositore Domenico cui è dedicato anche il teatro. Su tutto si staglia il grande tempio di San Francesco, che all’inizio fu priorato benedettino. Il soffitto della Cappella farfense racconta la Storia della Croce e di Elena madre di Costantino che la ritrovò. Ripartiamo. Dopo esserci lasciati alle spalle il colle di San Liberato dove il pittore Licini sognava le sue Amalassunte, attraversiamo Monte Vidon Corrado, le sue stradine ricche di fiori e la casa/museo del pittore. Superato Falerone, scendiamo verso la Piana, ma non prima di avere visitato il grande parco e la chiesa longobarda di San Paolino, ricca di fregi anche esoterici. Piane di Falerone: l’intatto teatro romano, l’anfiteatro, il cardo e il decumano... Doveva essere Roma, secondo la leggenda, divenne Falerio Picenus.

Ecco Servigliano, la città perfetta, quasi quadrata, abitazioni al primo piano, botteghe artigiane, un tempo, al piano terra. Palazzi signorili s’affacciano in piazza: Palazzo Filoni, Palazzo Navarra. Usciamo da una delle tre porte e via per l’alta collina. Superiamo Curetta. Un tempo nei pressi sorgeva l’antico insediamento spostatosi poi a valle. Santa Vittoria in Matenano si profila in tutto il suo splendore. Ci accoglie la torre dell’abate Odorisio, benedettino/farfense. La città è stata la capitale dei benedettini fuggiti da Farfa. Lo sviluppo agricolo, sociale, oltre che religioso, dell’intero territorio lo si dovette a loro. Del grande monastero resta il Cappellone/Oratorio, con gli affreschi di fra’ Marino Angeli. Sulla strada per Montefalcone, potremmo cercare la Fonte del latte, miracolosa, la frequentavano le donne prive del nutrimento per i neonati. Santa Vittoria fece il miracolo. Montefalcone ci fa respirare con i suoi boschi. La rocca, ben tenuta, sovrasta l’incasato. Fu lì che venne arrestato, per tradimento di due dei suoi, Rinaldo da Monteverde, poi decapitato a Fermo. Il balcone fa spaziare sull’Infinito: la piana di Comunanza e la montagna della Sibilla. Per arrivare a Smerillo, superiamo il convento francescano. Cinque secoli addietro fra Matteo da Bascio sognò una riforma dell’ordine, fu la scintilla dei Cappuccini. Smerillo è borgo tranquillo. In alto, s’erge la rocca che lo difendeva, sotto si apre la Fessa, strettoia, quasi canyon, spaccatura del monte. Consente il percorso ad una sola persona per volta. Scendiamo un poco per poi risalire verso Amandola. C’è odore di zolfo. Siamo arrivati alla badia di San Ruffino, piccolo convento e piccola chiesa con altare sopraelevato. Il lago vicino ha lo stesso nome. Oltrepassiamo Amandola, "capitale" dei Sibillini. I Templari ebbero sede nella zona del Cremore. Il Santuario della Madonna dell’Ambro ci attende. Il soffitto ha le sibille come co-protagoniste. Ma la Madonna è centrale. Il fiume scorre tranquillo. Era Amarus, divenne Ambro. A pochi chilometri, sorge Montefortino, paese da sogno. Ha di fronte il monte Priora e la Sibilla, col suo antro, le leggende e i cavalieri erranti.