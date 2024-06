Macerata Futuro senza confini

‘Your time Your place’: è l’Università di Macerata, un Ateneo che mette al centro lo studente.

L’internazionalizzazione è il suo orizzonte, la qualità e l’innovazione didattica il suo impegno quotidiano. "La nostra è una comunità universitaria dove studenti e studentesse possono trovare il loro tempo e il loro spazio per imparare, crescere e tracciare il proprio futuro", dice il rettore John McCourt, primo rettore ‘europeo’ di una università italiana.

Unimc è una porta spalancata sul mondo: unica tra gli atenei marchigiani, partecipa alla European Reform University Alliance, una tra le più ampie alleanze per diffusione geografica, che raccorda strettamente l’Ateneo con quelli di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania. Grazie a partenariati extraeuropei, offre anche possibilità di scambi con Paesi come Australia, Stati Uniti, Canada, Cina, Corea, Giappone e Vietnam. L’anima internazionale si riflette anche nei corsi con doppia laurea all’estero, nell’accoglienza e nel programma Erasmus. Quattro sono i corsi in lingua inglese in diritto internazionale, scienze politiche, economia e management turistico. L’Istituto Confucio è il punto focale nel centro d’Italia per lo studio del cinese.

Eccellenza didattica, multimedialita, percorsi innovativi e inclusivi sono i punti di forza dell’Ateneo. Nell’atmosfera unica di un campus che favorisce le relazioni, UniMC offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 16 magistrali. L’offerta formativa è in costante evoluzione, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il Dipartimento di Studi Umanistici è un punto di riferimento per lo studio delle Lingue, con un focus su cinese, arabo e altre lingue europee, e ora anche sulla lingua dei segni. Ha una grande reputazione anche per i corsi in Lettere, Storia e Filosofia. Il Dipartimento di Giurisprudenza, riconosciuto come "di Eccellenza" dal

Ministero, si è rinnovato con corsi nei campi del management sportivo, del diritto dei trasporti, dell’innovazione tecnologica e digitale, oltre ai percorsi più tradizionali. Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo e il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali offrono tra i migliori corsi in Italia secondo le classifiche Censis 2023. Il Dipartimento di Economia e diritto si distingue tra i suoi omologhi per il grado di internazionalizzazione.

Il corso in Economia e marketing per la sostenibilità combina formazione di base con competenze in sostenibilità economica, sociale e ambientale a fronte di una crescente richiesta di

lavoratori ‘green’. La nuova laurea magistrale in Archeologia e sviluppo dei territori offre approfondimenti di carattere economico, giuridico e tecnico-scientifico indispensabili nella formazione di un archeologo attivo nei processi di programmazione e gestione del paesaggio.

Alla qualità dell’offerta didattica, l’Ateneo aggiunge un articolato sistema di servizi: orientamento, tirocini e formazione al lavoro, certificazioni linguistiche, supporto mirato a studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento. Per orientarsi le aspiranti matricole e le loro famiglie potranno partecipare agli Open Day del 23 luglio e il 27 agosto prenotandosi su unimc.it/openday.

La No Tax Area si estende fino a 24 mila euro di Iseeu, con significative riduzioni per redditi fino ai 40 mila euro. L’Ateneo, poi, offrirà borse di studio extra in aggiunta a quelle erogate dall’Ente regionale per il diritto allo studio Erdis.

La Scuola di studi Superiori Giacomo Leopardi, attraverso una selezione, riserva ai ‘migliori’ diplomati o laureati triennali un percorso di studio dedicato, insieme a un trattamento di favore che li esenta dal pagamento delle tasse e offre ospitalità gratuita nelle residenze universitarie. Info: www.scuolastudisuperiori.unimc.it.