"L’exploit sui social di Ginevra Fenyes a Firenze: “Il mio fantastico mondo adesso è sul palcoscenico”"

FIRENZE

La recitazione nel sangue e un desiderio preciso: "Da grande voglio essere Paola Cortellesi". Ginevra Fenyes, fiorentina, aveva le idee ben chiare sin da bambina. L’exploit sulla rete, poi il successo a teatro e un futuro roseo davanti.

Ginevra, una storia la sua, da raccontare

"I social sono stati fondamentali, ma certo devi avere qualcosa dentro, umiltà e voglia di migliorarti. Ho 336mila followers su Instagram e 130mila su TikTok. La rete mi ha dato la ribalta e occasioni che cerco di sfruttare".

Come nasce tutto?

"Da una famiglia di artisti che mi ha trasmesso la passione per la recitazione e per l’arte in generale. Babbo Sigfrido è pianista, mamma Lorenza è attrice di teatro, mia sorella Costanza ballerina classica e moderna. Tutto questo ha favorito la mia passione precoce".

Come si definirebbe, in poche parole...

"Ginevra Fenyes è una comica che crea contenuti comici che interpreta. Ma non mi fermo lì. Ho studiato musical, perché canto sin da quando ero bambina e ho frequentato corsi teatrali"

Dopo l’exploit sui social, un tour con il suo spettacolo ‘Cono o coppetta’ che è partito a maggio ed è stato accolto molto bene

"Un’estate intensa, tante soddisfazioni. Il tour riprende il 9 novembre a Prato. Il mio fantastico mondo viene trasportato dai social al palcoscenico con la regia di Paolo Ruffini. Uno spaccato minimale e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà della vita. Tra episodi lavorativi complessi e discutibili in cui ci si trova di fronte a giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta e bizzarri avventori che chiedono il caffè senza tazzina"... .

E.Sal.