L’elegante stagione del Verdi. Musical e nuove produzioni. Il tributo al grande Gigi Proietti senza dimenticare i classici

Si alza il sipario del Teatro Verdi Firenze. La stagione teatrale 2023-2024 sarà un mix di nuove produzioni, graditi ritorni, musical internazionali e grandi classici.

Apre il cartellone l’amatissimo Enrico Brignano con il suo Ma... diamoci del tu! con una replica dietro l’altra già sold out (13-16 ottobre). Max Giusti sarà Il Marchese del grillo (26, 27, 2 e ,29 ottobre), tratto dal film di Mario Monicelli con Alberto Sordi e diretto da Massimo Romeo Piparo con un grande cast di oltre 30 artisti. Un doppio speciale omaggio a un amico e frequentatore del Teatro Verdi, Gigi Proietti, sarà formulato con la messa in scena della sua originalissima versione di Romeo e Giulietta di William Shakespeare (7 e 8 novembre alla Tuscany Ha). E con un’idea rimasta nel cassetto e realizzata grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti: Pippi Calzelunghe (8, 9 e 10 dicembre), il musical dalla favola di Astrid Lindgren. La straordinaria compagnia diretta dal carismatico Moses Pendleton torna al Teatro Verdi con Back to Momix (22, 23, 24, 25 e 26 novembre), uno spettacolo leggero e spensierato, con uno sguardo teso al futuro. Le voci dell’ormai celebre Paolo Ruffini tornano a teatro (26 dicembre) raccontando un fenomeno cult che riesce ad attraversare i tempi e le generazioni: "Io? Doppio! Politicamente corretto". Per lo spettacolo di Capodanno Arturo Brachetti, il trasformista per antonomasia, propone una nuova edizione di Cabaret, il musical (29, 30 e 31 dicembre, 2 e 3 gennaio) e sul palco ci sarà anche Diana del Bufalo. One man show per Alessandro Siani con il suo Extra Libertà: il regista e attore comico propone il suo live in versione aggiornata, ma come sempre il fulcro resta il dialogo con il pubblico ( 9 e 10 marzo).

Vincenzo Salemme ( 21, 22, 23 e 24 marzo) mette in scena Natale in casa Cupiello, il capolavoro di Eduardo de Filippo con la semplicità e l’amore per il teatro che lo ha accompagnato fin dal suo esordio e che non lo ha mai lasciato. La danza si presenta al Verdi con quattro titoli imperdibili: Il lago dei cigni con Carola Puddu nell’allestimento del Balletto di Roma (18 novembre); l’immancabile appuntamento natalizio con Schiaccianoci (27 dicembre); quindi Carmen (21 gennaio) nell’originale versione del Balletto di Milano; Sergio Bernal (23 marzo al Tuscany Hall), un affascinante spettacolo ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano.

Un teatro al femminile prende spazio con Barbara D’Urso (2 e 3 dicembre) e il suo Taxi a due piazze, diretto da Chiara Noschese; Angela Finocchiaro (26, 27 e 28 gennaio) presenta Il calamaro gigante. E poi Vanessa Incontrada (19, 20 e 21 aprile) con Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?.

Musical a volontà, a partire da Cats The musical con le musiche Andrew Lloyd Webber e i testi di Thomas Eliot, diretto da Massimo Romeo Piparo (15, 16, 17 e 18 febbraio). In cartellone si trovano anche Sister Act di Chiara Noschese (20 e 21 dicembre); Chicago (9, 10 e 11 febbraio); Alice nel paese delle meraviglie (2 e 3 marzo); Billy Elliot (15, 16 e 17 marzo); Fame - Saranno Famosi (12, 13 e 14 aprile); 7 spose per 7 fratelli (5, 6 e 7 aprile). E una novità: Matilda, il musical dal romanzo di Roald Dahl con Luca Ward e The Pozzolis Family (11, 12, 13 e 14 gennaio). La stagione si chiude con due grandi amici del teatro Verdi: Saverio Marconi con Grease (4 e 5 maggio) e Sandro Querci con L’acqua cheta (13, 14 e 15 maggio), proseguendo così il percorso con il teatro Musicale Fiorentino.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si possono trovare sul sito www.teatroverdifirenze.it o telefonando alla biglietteria al numero 055.212320, oppure scrivendo a info@teatroverdionline.it. E’ possibile abbonarsi alla stagione teatrale (esclusivamente presso la biglietteria del teatro) con le seguenti formule: 7 o 12 spettacoli, oppure solo prosa o solo danza.